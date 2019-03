Hőseink áldozata mutatta meg, mi a hazaszeretet - megemlékezés Szentesen, Csongrádon, Vásárhelyen, Makón és Kiszomboron

Csongrádon és Szentesen is a hagyományoknak megfelelően a Kossuth téren rendezték az 1848/49-es forradalom és szabadságharc városi megemlékezéseit. Csongrád polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, a forradalom egy egész nemzet szabadságvágyát fejezte ki, a ’48-as hősök áldozata mutatta meg, mit jelent a hazaszeretet.– Ma más típusú hősökre van szükség, dolgozni, tenni akaró emberek kellenek. Merjünk magyarok lenni határon innen és túl is – zárta szavait a város polgármestere.A Nagyboldogasszony Katolikus Általános iskola felső tagozatainak ünnepi műsora után a megemlékezés Kossuth Lajos szobrának megkoszorúzásával és ágyúlövéssel zárult a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület közreműködésével.Szentesen az ünnepi megemlékezésen részt vett Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, Csongrád megye díszpolgára is.Az ünnepségen Szirbik Imre polgármester beszédében kiemelte a magyar nép szabadságvágyát, amiért mindig kész harcolni. Az ünnepi műsorban a Szilver TSE táncosai palotást jártak, majd a Horváth Mihály Gimnázium 10. d osztályos diákjai az Összetartozunk című irodalmi, zenés, táncos összeállítását láthatta a közönség. Az ünnepség Kossuth Lajos és Horváth Mihály szobrának megkoszorúzásával ért véget.– Makóról a forradalom hírére 5 századból álló, egyenként 180 fős nemzetőrség alakult, amely felesküdött a 12 pontra – emlékeztetett a 171 évvel ezelőtt történtekre Farkas Éva Erzsébet polgármester ünnepi beszédében. A szabadságharcban Makóról 1361-en vettek részt. A honvédek átlagéletkora 25–27 év volt, de 175-en még 20 évesek sem voltak.A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a forradalom üzenete ma is ugyanaz, ami annak idején volt: minden szabad nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték – mi, magyarok is. A magyarság eltűnésével a világ szegényebb lenne egy sajátos dallammal, egy gyönyörű szimfóniával. Ez az az ajándék, amit csak mi adhatunk az emberiségnek – fogalmazott.A központi ünnepséget ezúttal is a Kossuth-szobor szomszédságában rendezték meg. A borongós idő ellenére több százan ünnepeltek, emlékeztek együtt. A szónoklatot követően a Muzsikás együttes játszott, Petrás Mária énekelt és a Maros táncegyüttes tagjai adtak ünnepi műsort, majd a helyi pártok, civil szervezetek koszorúztak.A környező községek közül a legemlékezetesebb ünnepséget minden bizonnyal Kiszomboron tartották, ahol Szegvári Ernőné polgármester beszéde után Lázár János honatya átadta a jelenleg étteremként működő Rónay-kúria padlásán kialakított kis múzeumot, amely a nemesi családra emlékezve megidézi, hogyan éltek az emberek a 20. század elején. Ez egy korabeli bútorokat, öltözékeket is bemutató, fotókkal, térképekkel, interaktív elemekkel kiegészített tárlat.Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójára tegnap a hagyományoknak megfelelően emlékeztek Vásárhelyen. A Petőfi-szobornál a rövid megemlékezés után a Kossuth téri Kossuth-szobornál tartották a városi ünnepséget, amelyen közel 500-an vettek részt. Márki-Zay Péter polgármester beszédét megelőzte a 48-as események visszaidézése a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek, Gömöri Krisztiánnak, Borovics Tamásnak és Szilágyi Annamáriának a tolmácsolásában.– Egy éve az emberek Vásárhelyen is szabadságot akartak, csakúgy, mint a 171 évvel ezelőtti hősök, példaképek. Azóta polgári forradalom zajlik a városban: meg akarunk szabadulni a cenzúrától, a félelemtől, megvédjük egymást. A fideszeseknek is csak a Fidesztől kell tartaniuk ebben a városban – mondta Márki-Zay Péter, aki a 19. századi eseményeknél nem sokat időzött, szinte azonnal átváltott az aktuálpolitikára. De amíg az ország nem lesz szabad, addig igazából Vásárhely sem lehet az – tette még hozzá.Hogy indokolja mondatait, kijelentette: 1848. március 15. nem a béke ünnepe volt, forradalom zajlott, és ha „szeretetben összefogunk, minden gonosz legyőzhető, közösen kell építeni a hazát". – Tavasz van. A tavasz a megújulás ünnepe. Újítsuk meg együtt Vásárhely közéletét – zárta mondandóját.Ezt követően nagy sikert aratott az Árendás Néptáncegyüttes műsorával, majd a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait a szobor talpazatán.