Ilyen extrával nem csoda, hogy telt házas lesz a nagymágocsi ovi

Az ovisok jól érzik magukat a felújított gyermekintézményben Nagymágocson. A létszámmal sincs gond. Fotó: Kovács Erika

– Két vonzereje is van az óvodánknak. Az egyik a kiváló szakmai gárda, a másik pedig az, hogy felújítottuk a gyermekintézményt – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. Hozzátette, ennek, valamint a demográfiai adatok kedvező alakulásának köszönhetően is magasabb lett a gyermeklétszám. – 2013-ban mindössze 8 gyermek született a településünkön. Azóta viszont sokat javult a helyzet: 2016-ban 18 gyermek született, ez a korosztály most lesz ovis, 2017-ben 24, 2018-ben pedig 30 – említette meg a polgármester.– A felújított óvoda tágasabb, világosabb, színes. Az új bútorok gyönyörűek. Minden csoportunkban működik a klíma. A szülők is örülnek, hogy jó körülmények között vannak a gyermekeik – említette meg Borosné Kató Márta óvodavezető. Megtudtuk, mind a 18 nagymágocsi, ovis korba lépő gyermeket a helyi óvodába íratták a szüleik, holott korábban előfordult, hogy más települést választottak az óvodáztatáshoz.A nagymágocsi óvoda 75 férőhelyes. Idén 61 kisgyermek járt oda. A következő nevelési évben már 76 óvodásuk lesz, vagyis telt házassá válnak. Addigra plusz öltözőszekrényeket is venni kell, hogy minden gyermeknek legyen hová tenni a személyes holmijait.A felújított óvodával pénzt is spórolnak a nagymágocsiak. – Az állami normatívához éves szinten 8-9 millió forintot kellett hozzátennünk. Most a fűtés és a klíma geotermikus energiával működik, ami nem kerül pénzünkbe – közölte a polgármester.