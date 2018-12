Játékok és babamérleg is került a fa alá a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban

Karácsonyi meglepetés. A babamérleget és a csomagokat Szirbik Imre polgármester adta át Tóth Edit osztályvezető főorvosnak. Fotó: Majzik Attila

Játékok és babamérleg is került a fa alá a Dr. Bugyi István Kórházban. Hétfőn délelőtt a gyermekosztályon adták át Szentes város csomagjait és a kabinetiroda által gyűjtött ajándékokat.A csomagokat Szirbik Imre polgármester és Torday Henrietta, az önkormányzat kommunikációs és marketingreferense vitte el a kórházba. A táskákban rajzlapok és színes ceruzák lapultak, de csecsemőmérleg is került a fa alá. A két készülék egyike a gyermekosztályra, a másik a koraszülött- és újszülöttosztályra kerül, tájékoztatta lapunkat Tóth Edit osztályvezető főorvos.A karácsony előtti adományozás két évtizedes hagyomány az önkormányzat részéről, az ajándékokat pedig a kórházzal egyeztetve szokták kiválasztani, tudtuk meg Torday Henriettától. Az önkormányzat kommunikációs referense elmondta, a kabinetiroda által gyűjtött ajándékokat, játékokat és mesekönyveket is ez alkalommal adták át.