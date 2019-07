Jó a kapás a horgásztáborban, egy hétig tart a pecás gyerekek földi paradicsoma

A rekkenő hőségben egy vágya van az embernek: kiszabadulni a városból, és vízparton átvészelni az afrikai forróságot. Ha még egy pecabot is lóghat a kézben, az aztán már tényleg a legjobb forgatókönyv.Húsz gyerek most egy hétig él­­vezheti a „földi paradicso­mot" a horgászegyesület tá­bo­rában. A 8 és 13 év közötti gye­­rekeknek haza sem kell men­­niük: a Mentettréti Természetjáró Parkban felállított sátrakban töltik az éjszakákat.A tábornak már múltja van. Még a kétezres évek elején hívták életre a közös horgászatot. A gyerekek nagyon szeretik, hogy egy hétig a természetben lehetnek, és csak a pecázásra figyelnek. Tavaly a meghirdetett 25 helyre 75-en jelentkeztek. Idén ezért nem is reklámozták, de így is gyorsan elkeltek a helyek. Volt, aki már januárban igyekezett lefoglalni a magáét.Az 5 lánnyal és 15 fiúval 10 felnőtt van kint a stégeken, folya­ma­tosan figyelnek a gyerekekre. Sikerélmény van bőven: törpeharcsa akad leggyakrabban a horogra, de dévért és pontyot is fognak az ifjú horgászok. – A táborban olyan gyerekek vannak, akik már többnyire horgásznak, de a felnőttek így is igye­keznek mindenben segíteni nekik: halat kivenni, szereléket igazítani, vagy horgászkérdésekben is. Nekünk az a célunk, hogy beleszeressenek ebbe a sportba. A horgászaton kívül a rendőrök és a tűzoltók is tartanak nálunk bemutatót, és sokat játszunk is. A tábor verseny is: van mérlegelés. A legjobb kupát kap, de senki sem távozik oklevél nélkül – mondta el a tábort szervező egyesület elnöke, Kalamusz Endre.Amíg beszélgetünk, a stégeken a gyerekek csendben nézik az úszókat. A nyüzsgés akkor in­­dul be, ha valamelyik bot ívesen megfeszül.Grosics Gergő is szorgalmasan próbálkozik, ha fogásban nem is, de dumában már kész horgász.– Tegnap fogtam egy tízkilós pontyot. Csak a szeme volt ek­­kora! – meséli somolyogva. Persze hamar kiderül, hogy a „me­­seponty" egy nullával töb­bet nyomott. Azért már volt ré­gebben nagy fogása, egyszer egy nyolckilós amúr, egyszer meg egy tízkilós szürkeharcsa.– Egy órán keresztül fárasztottam a harcsát a Kurcán, hatan néztek közben. Aztán nagybátyám szákolta ki nekem. Apám eleinte el sem akarta hinni, de aztán nagyon büszke volt rám. Ő vitt el először horgászni, négy-öt éves lehettem, úgyhogy nyolc-kilenc éve pecázok. A legjobban azt szeretem benne, hogy kint vagyunk a természetben. Meg nagy élmény fárasztani a halakat, utána meg lefényképezkedni velük, ahogy a kezemben vannak – mesélte Gergő.