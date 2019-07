Jó hírt hoz a Koszta József Múzeum

Az időszaki kiadvány célja, hogy közérthetően tálalja a magaskultúra mondanivalóját, széles társadalmi rétegeket megszólítva jó ízű vitákat, párbeszédet elindítva.



– Köszönöm a megjelenésben közreműködő kollégák se­­gítségét. Vidéki, vagy nem fő­­városi „kismúzeumként" nem keveset haladtunk előre az­­zal is, hogy a helyi illető­ségű témák mellett olyan mértékadó szerzők is szerepet kaphattak és kaphatnak a jö­vőben is nálunk, akik eddig nem álltak kapcsolatban intézményünkkel. Öröm, hogy írtak nálunk fiatal kutatók, a szentesi és a szegedi levéltár munkatársai. Megtisztelő, hogy a szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos igazgatóhelyettese, Medgyesi Konstantin is elküldte dolgozatát, és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának kutatója, Csatári Bence is ér­demesnek ta­­lálta arra műhelyünket, hogy témájával gaz­da­gítsa első lapszámunkat. De ugyanúgy érdekesség és csemege, hogy a Szent Anna Plébánia vezetője, a vatikáni egyetemen doktorált lelkipásztor, Gruber László is megosztotta gondolatait az olvasókkal a Bonus Nuntiumon keresztül. – tájékoztatta lapunkat Farkas László Róbert, az induló folyóirat főszerkesztője, a szentesi közgyűjtemény igazgatója.



A kiadvány második lap­szá­­ma várhatóan augusztus vé­­gén, szeptember elején jelenik meg, a harmadik megjelenését pedig 2019 végére tervezik.