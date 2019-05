Jó hozamot eredményezett a munkások ösztönzése, és még a táppénzes kiadásokat is csökkentette

Katona Magdolna mutatta, az új üvegház beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Fotó: Kovács Erika

Tavaly év elején készült el a cégcsoport 2,4 hektáros üvegháza, ahol a legmodernebb technológiákat alkalmazták. A tetőszerkezet diffúzüveg-borítású, amely úgy szórja a fényt, mint a prizma. Az épület falai műanyagból készültek, így a szélső sorokat sem károsítja az erős napfény.– Kicsit más receptúrával működik ez a rendszer, mint a hagyományos üvegházak – mondta Katona Magdolna, a Paradicsom Kft. ügyvezetője, az Árpád-Agrár Zrt. gazdasági vezetője. – Mintegy 15–20 százalékkal magasabb a terméshozam, mint egy hagyományos üvegházban. Tavaly, annak ellenére, hogy februárban történt az első ültetés, négyzetméterenként 64 kilogramm paradicsom-termésátlagot értünk el, ami minden várakozásunkat felülmúlt – tette hozzá.Az ügyvezető kiemelte, a felvásárlási árak is viszonylag jól alakultak. A cég átlagárakkal számol, ami tavaly megközelítette a kilogrammonkénti 200 forintos szintet. – Az úgynevezett zöldmunkákon dől el, hogy milyen lesz a hozam. Ha szabályos, és időben készül el, akkor nagy az esély a jó termésátlagra. Ezért két évvel ezelőtt kidolgoztunk egy dolgozói érdekeltségi rendszert. Azóta jelentősen többet keresnek a munkatársaink. Bevezettük a 13. havi fizetést: ha a dolgozók a gazdasági fedezeti pontunk felett teljesítenek, akkor az így megtermelődött bevételt megosztjuk velük. Így kapnak 13. havi juttatást. Most továbbfejlesztettük az érdekeltségi rendszert. Ha valaki a négyzetméterenkénti 55 kilogrammos limitet teljesíti, akkor minden pluszkiló után további 5 százalékot kap. Vagyis, ha valaki például 5 kilogrammal magasabb hozamot ér el, az 25 százalékkal többet kap, mint a 13. havi illetménye.Katona Magdolna hangsúlyozta, a dolgozók eleinte kétkedve fogadták, hogy jó lesz-e számukra az ösztönző program, de mára elfogadottá vált, hiszen látják az eredményeket.– Az egyheti, négyzetméterenkénti élőmunka-ráfordításunk 3 évvel ezelőtt körülbelül 50 forint volt, ami 2018- ban 75 forint lett. Három év alatt tehát 50 százalékkal emelkedtek a jövedelmek, ami tovább növekszik. Bevezettük ugyanis az úgynevezett jelenléti bónuszt. Azt tapasztaltuk, hogy a különböző telephelyeinken a kora tavaszi és kora őszi időszakokban elszaporodott az 1-3 napos táppénz, amit a cégnek kell fizetni. Persze kitudódott, hogy sokan maszek kertészetbe mentek napszámba. Most ha valaki egy hónapban akár egy napot táppénzen van, akkor a tárgyhónapban elveszíti a jelenléti bónuszt. Nem biztos, hogy megéri egy maszekfóliában néhány ezer forintért dolgozni egy napot, miközben elveszít mondjuk 15 ezer forint jelenléti bónuszt. Az eredmény az lett, hogy „meggyógyultak" a dolgozók. Az első negyedévben 2,7 millió forinttal kevesebbet fizettünk ki munkáltató által fizetett táppénzre, mint egy évvel korábban. Most már tényleg csak azok mennek betegszabadságra, akiknek egészségügyi problémájuk van.