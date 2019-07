Jól haladnak a munkákkal az egykori Petőfi Szálló épületében

Hamarosan elcsitulhat a munkagépek zaja a Petőfi utcában, a bontási munkák után már ja­­­­vában épül a színházterem az egykori Petőfi Szálló épületé­ben. Mint Bődi Pétertől, az Integrál Zrt. vezérigazgatójától megtudtuk, a felújítás a látványosabb szakaszához érkezett.– A kivitelezés felénél já­­runk, és bár nem kedvezett az időjárás és találkoztunk nem várt problémákkal is, nem va­­gyunk jelentős lemaradásban az ütemtervtől. A szerkezetépítési munkák lényegében ké­­szen vannak, kezdődnek a szakipari munkák. Az állványzatot szeptember végén, október elején bontjuk el – mondta a kivitelezést végző cég vezető­­je.A felújítás során eddig a zenekari árok készült el az oda vezető lépcsőkkel együtt, valamint a színpad alatti galéria és a nézőtér alá rejtett székraktár és a női-férfi vizesblokk lett kész. A színházteremben elkészült a karzat és az erkélyre vezető lépcső föld­­szinti részének oldalfalai. A teljes tető is megújul, a színpad fölé megerősített acélgerendák kerültek, amelyek átvették a te­­tőszerkezet terhét, így annak ki­­vitelezése is folytatódhat.A munkák során a kivitelezők találkoztak némi meglepetéssel: az udvari gödör födémszerkezetét például a megerősítés helyett el kellett bontani, olyan rossz állapotban volt. Helyette újat kellett terveztetni és építeni, de régészeti leletek felbukkanása is hátráltatta a munkát, a színpad meghosszabbításánál pedig olyan nagyfeszültségű vezetékeket találtak, amelyeknek nem ott kellett volna lenniük. – Eddig minden problémát meg tudtunk oldani, és ezután is megoldjuk. Ezek velejárói egy ilyen régi épület felújításának – mondta el Bődi Péter.Szirbik Imre a Tóth József Színházterem és Vigadó jelene mellett a jövőjére is kitért.– Ütemes munkavégzés fo­lyik, látványos részéhez ért a fel­­újítás. Emellett folyik a színháztechnikai közbeszerzés, két érvényes pá­­lyázat maradt. A közbeszerzés ellenőrzési szaka­sza zajlik most, ezután kerül majd az anyag a testület elé – tájékoztatott a polgármester.Mint elhangzott, a felújított színház műszaki átadása januárban lesz, a függöny márciusban gördülhet fel, az igazi színházi évad pedig 2020 szeptemberében kezdődhet.