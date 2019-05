Jövőre újítják fel az Orosháza-Szentes utat

Mint egy patchwork paplan a szürke minden árnyalatában, olyan foltos az Orosháza és Szentes közötti út több szakaszon. Fotó: Kovács Erika

Orosháza és Szentes között autózni nem jó élmény. Az út felületén egymást érik a foltok és az új kátyúk. A közútkezelő nem győzi javítani a hibákat. A 7,5 tonna feletti nagyjárművek nyomvályúsították az utat, amelynek a széle töredezett. Néhány éve téma már az útfelújítás, de eddig inkább csak beszéltekróla.2016-ban jelent meg a Magyar Közlönyben a közutak felújításáról szóló határozat, amely alapján elindulhatott az Orosháza–Szentes összekötő út felújításának műszaki előkészítése, amire 60 millió forintot biztosított az állam.A beruházást egyébként konkrét gazdasági célhoz kötötte a kormány. Az orosházi térségbe települt, illetve települő ipari vállalkozások nehézgépjárműveinek szeretnének megfelelő minőségű utat biztosítani az M5-ös autópálya felé. 2014 telétől ugyanis táblákkal is kitiltották erről a szakaszról a 7,5 tonnás, illetve annál nehezebb gépjárműveket, hogy ne romoljon tovább az út állapota. A nagygépeknek 2013 nyarától, az útdíjtörvény életbelépésétől egyébként sem lett volna szabad arra közlekedniük, de ezt sokan nem tartották be. Orosházáról jelenleg Szentes helyett Hódmezővásárhely felé járnak a nagyjárművek, hogy elérjék az autópályát.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Orosházán járt, az amerikai érdekeltségű Guardian Glass gyár új, lamináltüveg-gyártó üzemét adta át. Ott jelentette be, hogy a kormány a múlt héten döntött arról, hogy a lehető leggyorsabban, 2020 végére felújítják az utat.Mint korábban már megírtuk, főúti paraméterekkel terveznek. Vagyis nehézgépjármű-forgalomra méretezve erősítik meg az útalapot, és szélesítik a burkolatot. Arról azonban nem kaptunk információt, hogy két számjegyű főúttá nyilvánítják-e.Szerdán egyébként már földmérők dolgoztak az út mentén.