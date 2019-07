Jutalomként tekintett az áthelyezésre: Mandula atya Szentesen ünnepelte pappá szentelése 65. évfordulóját

Mandula József vasmiséjét egykori szolgálati helyén, a Szent Anna-templomban tartotta. FOTÓ: KOVÁCS ERIKA

– Jó érzés újra látni az atyát. Nehéz idők voltak akkor, 1956 után, de mi örömmel jöttünk vasárnaponként a templomba. Sokat tanultunk tőle, valósággal ittuk a szavait – mondta egy idősebb hölgy, aki a vasmise után sorba állt Mandula atyánál egy aláírásra. Egy régi fotóra kérte emlékbe az idős pap kézjegyét. A kissé megsárgult kép abban az időben készült, amikor Mandula József Szentesen szolgált. A néni akkor volt elsőáldozó.A Szent Anna-templom padsorai megteltek július 7-én vasárnap, a Mandula József pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából tartott vasmisén. Az atya 1957-től 58-ig a szentesi Jézus Szíve-plébánián, majd 1958 és 1966 között a Szent Anna-plébánián teljesített szolgálatot, káplán volt és hitoktató, a felnőtt- és gyermekénekkar alapítója-szervezője. Többek között Pitti Katalin operaénekes is az általa szervezett kórusban kezdett énekelni, s újra énekelt az atya vasmiséjén is.Az egykori copfos kislányok, rövidnadrágos kisfiúk közül sokan vettek részt a misén, immár őszülő hajjal.Takács Edit, a vasmise szervezője így emlékezett az atyára:– Nagyon nehéz szavakba önteni, mit jelentett és mit jelent nekünk, akkori szentesi gye­rekeknek és szüleinknek a nagyon fiatal, vidám, mosolygós, de ha kellett, nagyon szigorú, 191 cm magas, vékony, majdnem fekete hajú, derékig felhajtott reverendában a tanyavilágba motorral kijáró, a ministránsokkal focizó Mandula József. Mindig és mindenkihez volt személyes kérdése, vigasztaló vagy biztató, bátorító, félelmeket eloszlató, kedves szava.– 1957-ben úgy kerültem Szentesre, hogy a kommunista rezsim Bács-Kiskun és Pest megyében megtagadta tőlem a hitoktatási engedélyt. A bűnöm az volt, hogy ahol éppen akkor szolgáltam, az egyik vezető tanító nem volt hajlandó beírni az iskolába a hittanosokat. Mikor ennek hírét vettem, kértem, hogy írja csak be őket az iskolába. Utána megüzenték a „jóakaróim", hogy abban a két megyében nem lehetek hitoktató. Így kerültem Szentesre. Azt mondták, majd megdöglök a szentesi agyagban… A hívek talán nem is tudták ezt, nem is nagyon beszéltem erről. Nemcsak azért, mert nem lehetett, hanem, mert ez nem büntetés volt nekem, hanem jutalom a Jóistentől. Nagyon sok örömet, boldog időszakot, szép éveket jelentett itt, Szentesen – mondta el a 88 éves atya. Hozzátette, kilencéves szentesi tartózkodása alatt mindig érezte az emberek szeretetét.– Sokakat az iskolán kívül tanítottam hittanra vagy készítettem fel az elsőáldozásra.Jó 60 év távlatából az atya már senkit nem ismert meg egykori szentesi tanítványai közül. A nevük alapján azonban beugrott, ki kicsoda.