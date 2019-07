Kalandos is lehet a vidéki élet

Fotók: Kovács Erika

– A vidéki élet iránt érdeklődő városi fiataloknak hirdeti meg az AGRYA a Vidék Kaland Programot – mondta Gémes László, az AGRYA elnökségi tagja. A kezdeményezés arra teremt lehetőséget, hogy a résztvevők belelássanak abba, hogy hogyan működik egy gazdaság. Szentesen és környékén egy hétig Orbán Éva és Váradi Violetta ismerkedett a vidéki élettel.Orbán Éva 23 éves budapesti lány. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakon végzett, most regionális és környezeti gazdálkodás szakon tanul. – Pécsváradról származik a családom. A nagyszüleimnek van földjük. Azért jelentkeztem a Vidék Kaland Programra, hogy lássam, milyen belülről egy gazdaság és megnézzem, bírnám-e, ha belevágnék én is – mesélt motivációjáról.Váradi Violetta 31 éves, ügyfélszolgálatos egy telekommunikációs cégnél. – Szeretem a természetet. Foglalkoztat a gondolat, hogy tanyára kellene költözni, ahol a párommal zöldségeket termesztenénk, állatokat nevelnénk. Arra voltam kíváncsi, győzném-e – mondta.A „vidéki kalandorok" jártak Hevesi István mindszenti gazdálkodó sertéstelepén. Megnézték a szentesi Árpád-Agrár Zrt. modern üvegházait. Gémes László szegvári gazdaságában aratáson jártak. A legtöbb időt a szentesi Bakó-Kertészeti Kft.-nél töltötték. Paprikát szedtek, válogattak.– Több éve fogadunk már vidéki kalandorokat. Volt jogászunk, biológusunk, ingatlanközvetítőnk is. A cél, hogy a lányok az agrárium minél több szegletét megismerjék. A lányok ötösre vizsgáztak. Érdeklődőek és lelkesek voltak – tudtuk meg Bakó Dánieltől, a vendéglátó cég ügyvezetőjétől.– Voltunk éjszakai rókalesen. Jártunk egy szarvasmarhatelepen, ahol a szemünk láttára született meg egy boci – mesélte Éva. – Nekem a sertéstelepi kaland is nagyon tetszett – ezt már Violettától hallottuk.A lányok elmondták, fóliában semmiképpen nem dolgoznának. Ami a hátuk közepére sem kellene a vidéki életből, az a hajnali, 4 órás kelés. Mindketten azt mondták, rendkívül hasznos volt ez a hét.