Karnevállal búcsúzik a tél

A rendezvény egyszerre őrzi a hagyományokat és kínál újdonságokat is, tudtuk meg Szirbik Imrétől. Szentes polgármestere lapunknak elmondta, a rendezvény megújul, de követi a hagyományokat is: a hagyományőrzést a busók képviselik majd, akik jelképesen elégetik a telet, és a korábbi évekhez hasonlóan lesz jelmezverseny ovisoknak és iskolásoknak, valamint felvonulás is.



A programok között újdonság a sárkányeregetés, valamint a gamer party, ahol az ország legjobb youtubereivel lehet találkozni, játszani, dedikáltatni.



A tinédzsereket a legnépszerűbb youtuberekkel igyekeznek a sportcsarnokba csábítani, ZsombeyHD-val, DoggyAndival, IceBlueBirddel, Balukával és Sajt32-vel lehet majd közösen minecraftozni.



Az esti sztárvendégek az X-Faktor felfedezettjei lesznek, a karnevált Tamáska Gabi és a Stolen Beat koncertjei zárják lufiesővel.