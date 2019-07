Katonai táborban edződnek a fiatalok Szentesen - Fotók

Az ezred 2016-óta rendez táborokat, idén három alkalommal, egy túlélő, egy önvédelmi és egy búvár oktatásra lehetett „bevonulni" a gyerekeknek. A foglalkozások népszerűségét mutatja, hogy a legtöbb hely pár nap alatt begtelt, a búvártáborra pedig szinte azonnal, három és fél óra után kitehették a „megtelt" táblát.A szombatig tartó önvédelmi táborban a fiatalok a katonai élet alapvető alaki szabályait, mint az egyszerre lépés és a katonás köszönés ismerik meg és gyakorolják, de a gyerekek a tudatos egészséges életmóddal is foglalkoznak. A katonai közelharc történetébe is betekintést kapnak és találkozhatnak a közelharc mozgásformáival.– Délelőttönként a küzdősportokkal foglakozunk, délután vannak a katonai programok, mint az airsoft lövészet vagy a járőr verseny, de éjszakai menetet is tartunk majd. A szándékunk, hogy élményt adjunk a gyerekeknek, egy olyan pluszt, amit máshol nem kapnak meg. – mondta el lapunknak Lantos Lehel hadnagy, foglalkozásvezető.A gyerekek a tábor során ismereteket szereznek térképolvasásból, távolságok méréséből és a segítségnyújtás fontosságáról is beszélgetnek, de a „katonáskodásból" nem maradhat ki a járőrverseny, a grundbirkózó és az álcázás verseny sem.A résztvevők közül van, aki a katonai pályára készülve, más a barátai miatt választotta a tábort. Dudás-Kass Csenge tizenhét éves és már eldöntötte, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán szeretne továbbtanulni.– Egyrészt a barátnőm, másrészt a katonai pálya miatt jöttem a táborba. Élesben, testközelből szeretném megtapasztalni, milyen a katonaélet. Az is fontos, hogy megtanuljuk az önvédelem alapjait, így majd nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. – mondta el Csenge. Barátnője, Zita az önvédelem miatt választotta a tábort.– Egy négyfős baráti társasággal jöttünk, közülünk egy fiú már volt tavaly is, ő mesélte, mennyire jó ez a tábor. Engem az önvédelem érdekel leginkább. Arra számítok, hogy biztosan kemény lesz. – beszélt a táborról Tarpataki Zita.A tábor keddi napján a Szellő Team színesítette, Szellő Imre, a Bokszvilágszervezet ranglista vezető profi ökölvívója és edzője, Bertók Róbert tartottak bemutatót és edzést a gyerekeknek. A hatnapos „katonaéletet" szombaton, a családtagok számára nyílt nappal zárul.