Katonazenekarral, hagyományőrzőkkel és vadászgépekkel jön a Műszakiak Napja - Ezreket várnak a szentesi laktanyába

Idén huszonhatodik alkalommal rendezi meg a Műszakiak Napját az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, az alakulat katonái április 26-án, pénteken várják az érdeklődőket a szentesi laktanyában. A Műszakiak Napjához idén is csatlakozik a Szentesi Rendőrkapitányság, ők is ott tartják a rendőrnapot.



A rendezvény programjairól Antal László ezredes, a műszaki ezred parancsnoka és Bartók Gábor alezredes, az alakulat törzsfőnöke számolt be. Megtudtuk, a rendezvény nemcsak a szolgáló állomány életében fontos, az egész országban tevékenykedő műszakiakra is gondolnak, emlékeznek. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az idén is nagyjából négy-ötezer látogatóra számítanak.



Bartók Gábortól megtudtuk, huszonkét helyszínen negyvennyolc programmal várják az érdeklődőket, gyerekeket, idősebbeket egyaránt. A látogatók többek között mozgás közben láthatják az alakulat új technikai eszközeit, a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar táncosokkal lép fel a gyepshow-n, valamint újra visszakerül a műsorba egy régi elem, a Tisza-parti gyakorlótéren is láthatnak bemutatót a vendégek, de még vadászrepülő is elhúz majd a laktanya felett, így földön, vízen, levegőben is „támad" a Műszakiak Napja.



A rendezvény egyik leglátványosabb eleme a Vörös Bika verseny, erre előzetesen tizenhat csapat regisztrált, a katonák mellett a rendőrök és a tűzoltók mérik össze erejüket, kitartásukat.



Mivel 2019 II. Rákóczi Ferenc-emlékév is, ezért a fejedelem nevét viselő szentesi műszaki ezred is csatalakozott az megemlékezésekhez. A Műszakiak Napján hagyományőrző bemutatóval és kiállítással tisztelegnek II. Rákóczi Ferenc emléke előtt.