Kilátóval és kis tóval is gazdagodott Nagyér, idén kiemelt feladat lesz a 35-40 éves járdák felújítása

– Működés tekintetében nehéz évünk volt, és nem is számítunk idén sem könnyebbre. A fejlesztéseket nézve viszont ragyogó évről számolhatok be – mondta Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere. A legnagyobb beruházás a közel 130 millió forintos turisztikai beruházás, amely a végéhez közelít. Ennek egyik emblematikus eleme a 125 éves malomkémény köré készült kilátó, amelynek a hivatalos átadása még nem történt meg, de már most is sokan felmennek, hogy 25 méter magasból szétnézzenek. A turisztikai beruházás egyébként 10 területből áll. Többek között 3 tanösvény készült, építettünk egy kis tavat, amely köré tavasszal fokozottan védett növények kerülnek a nemzeti park engedélyével és közreműködésével. Ezek a növények egyébként a pusztában olyan helyen vannak, amelyek, pontosan a védelmük érdekében, nem látogathatók.



Lőrincz Tibor elmondta, nagy előrelépés, hogy a település úthálózatának jelentős részét is rendbe hozták. Nincs már aszfalt nélküli útjuk. Két utcát, a Bocskait és a Rákóczit szilárd burkolatú úttal kötötték össze. Erre többek között azért is volt szükség, mert azon a részen gondot okozott a szemétszállítás. A kukásautó többször elakadt. De sáros időben személygépjárművel is nehéz volt a közlekedés.



Nagyéren tavaly a közfoglalkoztatás keretében építettek egy hűtőházat. Az önkormányzat vásárolt egy házat, amelynek kertjében fűthető fóliák találhatók. A következő hetekben itt nevelik majd például az egynyári virágpalántákat, amelyek tavasztól őszig a település közterületeit díszítik.



2019-re a turisztikai beruházás néhány munkafeladata áthúzódik, például a festés, fásítás, füvesítés.



Várják a Magyar falu program pályázatot is. A járdák 35-40 évesek, felújításra, cserére szorulnak. Ahol szükséges, ott útfelújításra is pályáznának, például a Rózsa és a Rákóczi utca sarkán.



Lőrincz Tibor hangsúlyozta, a képviselő-testülettel szoros együttműködésben születtek az eddigi eredményeik.

– Számos kihívás, fejlesztésre váró feladat marad még Nagyéren. Ha indulok az őszi polgármester-választáson, akkor ezek megoldása motivál – mondta a településvezető.