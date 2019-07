Kinyíltak a szentesi lepénylesők

A legutóbbi Lepényváró Fesztiválon is kicsit „rezgett a léc", de végül barátságosabb arcát mutatta az időjárás, nem mosta el az eső a lapistói rendezvényt.A Mosolygósabb Régióért Egyesület már tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Lepényváró Fesztivált, ami a közigazgatásilag Szenteshez tartozó apró település fiataljainak, felnőttjeinek kínál tartalmas szórakozási lehetőséget.– A Lepényváró dűlő kifejezés nagyon megtetszett nekem, az 1800-as években a pásztorok azon a dűlőn hajtották ki az állataikat legelni, a feleségeik pedig ide hordták ki az ebédet, ami gyakran volt lepény. Innen kapta a nevét a fesztivál. – mesélte a szervező, Dömsödi Teréz.Elcsépelt kifejezés ugyan, de a Lepényvárón tényleg minden korosztály megtalálta a neki megfelelő kikapcsolódási lehetőséget: a gyermeket a Szélkakas Népi Játszópark szórakoztatta legalább húszféle furfangos, készségfejlesztő játékkal, a felnőtteket pedig Sulyok Péter humorista nevette meg, de a programok között volt szellemi vetélkedő és szemet gyönyörködtető menyasszonyi ruhabemutató is, a hab a tortán pedig kétségkívül a Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesületének rendkívül látványos lovasbemutatója volt.A fesztivál résztvevői ezen kívül két kiállítást is megnézhettek: a „Régi táskák, táskatörténelem" című időszaki- és a Lapistói Helytörténeti állandó kiállítást láthatták.– Örömmel jövünk a fesztiválra, a kedvencem a műveltségi vetélkedő, de a huszárok műsora is tetszett, nagyon tartalmas volt. – beszélt a programokról Filep Lajos, az egyik látogató.A látványosságok mellett nem maradhatott el a névadó, azaz a változatos töltelékkel készült lepények kóstolója sem, mindenki megtalálhatta a számára kedvenc süteményt, főként a lapistói háziasszonyok jóvoltából.