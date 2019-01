Könnyebben segíthetünk a rászorulókon Szentesen

A doboz a Re-Formáló Egyesületnek köszönhetően jutott el Szentesre. A szentesi a 48. ételszekrény, ugyanaznap pedig Kecskeméten szerelték fel a negyvenkilencediket is.



Smudláné Fazekas Gitka, az egyesület elnöke elmondta, az ételdobozok mellett más jótékonysági akciókat is szerveznek, több segítő szervezettel is együtt dolgoznak. A rászorulókon segítő szekrényeket 2017 óta szerelik fel országszerte. A dobozba fő- képp tartós élelmiszereket várnak, de hideg időben főtt ételt is benne hagyhatnak a segítő szándékú emberek.



– Szigorú élelmiszer-biztonsági szabályokkal dolgozunk, télen napi kétszer, nyáron naponta háromszor-négyszer ellenőrzik az önkénteseink a dobozokat. Amíg hűtőhideg az idő, addig főtt étel is lehet benne, melegebb időben pedig tartós élelmiszer, zöldség, gyümölcs vagy pékáru – beszélt az „Enni adok" dobozról az egyesület vezetője.

Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, kellett a helyiek aktivitása is, az önkénteseket Bertusné Friedl Mónika fogja össze a városban. A szentesi édesanya az interneten találkozott először az egyesület munkájával. A doboz ügye többeket is foglalkoztatott a városban, ám amikor sokáig nem történt előrelépés, ő maga vette kézbe az ügyet. – Először egy önkéntes csoportot kellett szervezni, majd pedig találni egy alkalmas helyet, aztán jöhetett a doboz. Az ételszekrényt mi, önkéntesek tartjuk rendben és takarítjuk, erre kidolgozunk egy beosztást. Ezenfelül tartjuk a kapcsolatot a vállalkozásokkal, boltokkal, zöldségesekkel, pékségekkel, a tőlük kapott és saját felajánlásainkat tesszük bele a dobozba – mesélt a helyi önkéntesek munkájáról Friedl Mónika.



Smudláné Fazekas Gitka lapunknak elmondta, a dobozok ott működnek jól, ahol jó a vállalkozói támogatás. Emellett bárki segíthet a rászorulókon akár felajánlással, akár önkéntes munkával. Aki tenni szeretne, az a legnagyobb közösségi oldalon csatlakozhat a Re-Formáló Egyesület szentesi csoportjához.