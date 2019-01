Könyv azoknak, akik szeretik Szentest

Karácsony előtt került a boltokba a Szentes egykori és mai arculatát bemutató könyv a Szentesi Élet Kft. kiadásában. A Tofán Sándor és Vidovics Ferenc fotóiból, valamint Labádi Lajos írásaiból összeállított kiadvány a régi utcakép, épületek és városközpont mellett Szentes mai arcát mutatja be. A könyv hivatalos bemutatóját január 17-én tartották a városi könyvtárban.Az épületek ismertetésének ötletét Labádi Lajos nyugalmazott levéltáros vetette fel – tudtuk meg Halupa-Bogyó Esztertől. – Az újságunkban 2016 márciusában indítottuk el a sorozatunkat, amelyben Szentes épületeit mutattuk be régi és új fotókkal. Úgy vettük észre a visszajelzésekből, hogy nagyon népszerűvé vált ez a rovat, így amikor a sorozat az ötvenedik részéhez ért, az újság pedig ötvenéves lett 2018-ban, eldöntöttük, hogy könyvet szerkesztünk belőle. A kiadvány mindenkinek szól, aki kötődik a városhoz, szereti Szentest – mondta el lapunknak a Szentesi Élet Kft. ügyvezetője. Hogy ez jó döntésnek bizonyult, arról az is tanúskodik, hogy az ezer példányban készült kiadvány kétharmadát a megjelenést követő két napban elkapkodták.A sorozat, illetve az abból készült könyv nagy háttérmunkát igényelt, árulta el Labádi Lajos. – Sok épület történetét kellett kutatni, rengeteg korabeli képet, képeslapot, archív felvételt átnézni. Az alapját egy kilencvenes évek végén végzett kutatásom jelentette, de ezt alaposan ki kellett egészíteni – mesélt a munkáról a nyugalmazott levéltáros. A fotós helyzete sem volt könnyű – tudtuk meg Tofán Sándortól. – A régi felvételeken még nem voltak közlekedési táblák, és időközben a fák is megnőttek. Kora tavasszal vagy késő ősszel kellett fényképeznem, mert akkor nem voltak lombosak a fák. Nagy munka, de egyben izgalmas kihívás is volt – összegezte.