Koraszülött lett a kislánya, traumából kovácsolt magának küldetést Földvári Nagy Zsuzsanna

– Egy sokk, egy tragédia, amit az ember ilyenkor érez, az egész addigi életed összeomlik, a biztonságba vetett hited rendül meg. A koraszülés egy olyan törés, amit nagyon nehéz feldolgozni

Laikusoknak szóló honlappal kezdődött minden

Ruhát gyűjtenek, pelenkát vásárolnak

– November 17-én tartják világszerte a koraszülöttek napját, ehhez a mi kezdeményezésünkre csatlakozott az ország, először 2012-ben a Hősök terén. Eleinte rengeteg önkormányzatnál kopogtattunk, hogy csatla­koz­zanak ehhez a figyelemfelkeltéshez, mára viszont már nem kell kérni, azon a napon az egész ország lilába borul. Az is fontos lépés volt, hogy 2014-ben a Pető Intézetben szülői kezdeményezésre egy asztalhoz tudtuk ültetni a koraszüléshez kapcsolódó korai fejlesztéssel foglalkozó szakembereket, mert erre korábban még nem volt példa. Nagyon büszkék vagyunk az eredményeinkre, hogy hatással tudunk lenni az em­­berekre. Ez a mi, közös érdemünk, a segítőké és az önkénteseké



Elsősegély-tanfolyamot is szerveznek

Az elmúlt há­­rom évben a huszonkilenc centrum osztályonként másfél mil­­lió forintos támogatást kapott az egyesület szponzorainak kö­szönhetően, ebből családbarát szolgáltatásokat hoztak létre: volt, ahol fürdőszoba épült, volt, ahol kártyás beléptetőrendszert telepítettek, hogy a szülők egyszerűbben bejussanak a gyerekeikhez, és volt olyan osztály is, ahol nyitott inkubátort szereztek be.

Zsuzsinak alaposan meg kellett küzdenie gyermekéért, és amikor azt gondolhatta, már túl van a nehezén, akkor következtek csak az igazi megpróbáltatások. Hosszas próbálkozások után Janka 2006 szeptemberében fogant meg lombikprogram segítségével. A várandósság boldog hetei azonban idő előtt véget értek, kislánya sürgősségi császárral, a terhesség huszonhatodik hetében született meg 610 grammal 2007. március 13-án.– mesélt érzéseiről Zsuzsi.Rendelkezésére állt akkor pszichológusi segítség, de ezt abban az élethelyzetben nem tudta befogadni.– Egymás között beszélgettünk, próbáltunk egymásnak se­­gíteni, az anyák voltak egymás legnagyobb támaszai. Csak az értheti meg, hogy mit jelent, ha a gyereked két grammot eszik, vagy lentebb lehet venni a lélegeztetőgépet, vagy beindul a bélműködése, aki maga is ebben a ci­­pőben jár. Három és fél hónapot töltöttünk kórházban Budapesten; arra gondoltam, hogy ha ezt ép ésszel átvészelem, akkor mindenképp ezzel szeretnék foglalkozni. A TedX előadásom is erről szólt, hogy foglalkoznunk kell az anyai traumatizációval. Sok nő összetörik a koraszülés terhe alatt, a családoknak egyszerűen segítség kell – mondta el az édesanya.Janka végül 2007 nyarán, 2280 grammos súllyal hagyhatta el a kórházat, mára pedig egy igazi cserfes tinédzserré cseperedett.Zsuzsi eközben kutatott, bújta az internetet, kereste a segítséget, hogy hova fordulhat, milyen fejlesztésekre érdemes járniuk. Hamar kiderült, a kétezres évek közepe-vége táján lényegében egyetlen netes fórum volt mindössze, ahol hasonló helyzetben lévő édesanyákkal lehetett beszélgetni. Ebből a fórumból nőtt ki az­­tán egy blog, ahol laikusként, saját tapasztalataikat osztották meg azokkal, akik hasonlókon mentek keresztül.– Azt gondoltam, hogy ezt mindenképp to­­vább kell vinnünk szervezett formában, így 2008 decemberében Rappné Pogány Orsolyával, egy szintén koraszülő édesanyával elindítottuk a-­­ot, egy laikusoknak szóló, tematikus információs oldalt, itt leginkább a megélt tapasztalatainkkal tudtunk segíteni. Aztán szépen elkezdtek körénk gyűlni a családok, ezért 2011-ben hivatalossá tettük ezt az informatív se­­gítő csoportot, és megalakult a Koraszülöttekért Országos Egyesület. Huszonöt tagcsaládunk van, de több ezer önkéntes dolgo­zik velünk, akik számos területről jöttek össze, illetve kétezer, koraszülésben érintett családdal tartjuk a kapcsolatot – beszélt az egyesület létrejöttéről Zsuzsi.Az egyesület teljesen önkéntesen, nonprofit módon működik, senki sem kap fizetést. A szülők a hétvégéikből, estéikből „lopják el" azt az időt, amíg az egyesület­tel foglalkoznak. Talán ezért is váltak mára hitelessé, elfogadottakká a nagy márkák számára: a sorban a NaturAqua volt az első, mára már öt-hat világcéggel állnak kapcsolatban.A támogatók segítségével több projektet is útnak indítottak, az egyesület nevéhez fűződik a koraszülöttruha-gyűjtés, de az in­­kubátorba tehető polipokat is ők hozták be először az országba. A köldökzsinórra emlékeztető, az anyaméh biztonságát sugalló „Koripok" dán mintára készülnek, az egyesület önkéntesei horgolják őket az inkubátorban fekvő csöppségek számára. Szintén az egyesület munkájának köszönhetően jutottak extra kisméretű pelenkához a koraszülöttosztályok, de a koraszülöttek világnapját is ők honosították meg Ma­­gyarországon.– foglalta össze eredményei­ket az egyesület elnöke.Az elmúlt tíz év munkájának kö­szönhetően ma már lényegesen több információval rendelkezhet és több segítségre számíthat az, aki koraszülésen esik át. A Földvári Nagy Zsuzsi vezette egyesület aktív kapcsolatban áll a koraszülöttekkel foglalkozó perinatális intenzív centrumokkal, Damásdi Annának köszönhetően csaknem az egész országot, huszonkilenc centrumot látnak el az ápoláshoz szükséges textíliával.Tizenhat megyében ingyenes pszichológusi segítséget nyújtanak az édesanyáknak, ősztől pedig tizenkilenc megyében in­dítanak csecsemő-újraélesztő és -elsősegély tanfolyamot. Edukációs programjukat ezerszáz védőnő hallgatta meg a koraszü­löttekkel kapcsolatban az utóbbi három évben, a KoRelax program elindításával pedig idén négy családnak tudtak pihentető hétvégét nyújtani.– Mindezt az önkénteseinkkel fizetség nélkül, állás mellett hoztuk össze, mert a koraszülés pillanatában mind egy családdá válunk. Szeretném, ha a jövőben is legalább ennyi, de inkább még több szülő-családsegítő programot tudnánk elindítani. Én is szeretném tovább képezni magam, a perinatális gyász témakörében segítenék azokon, akiknek szüksége van rá. Megható visszanézni az egyesület munkájára, hogy honnan indult egy maroknyi anyuka és hova jutottunk, hálásak vagyunk mindenkinek, aki ezen az úton segített minket. A koraszülöttek napján minden évben családi élménynapot tartunk, itt látjuk a szülők mosolyát és a gyerekek önfeledt játékát. Én erre vagyok a legbüszkébb – mondta el Földvári Nagy Zsuzsi.