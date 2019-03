Kötélugrókkal, fitneszbemutatóval és néptánccal adták át a megújult Hősök erdejét

A parkot 1933-ban alakították ki a mai Kertváros városrészben az I. világháború szentesi hősi halottjainak emlékére. A 7 és fél hektáros erdő Szentes egyik legnagyobb zöld területe, mégis hosszú évtizedeken keresztül rendezetlen, elhanyagolt állapotban volt.A változást egy pályázati lehetőség hozta el, ennek köszönhetően megújult a teljes erdő. Új burkolatú sétányt kaptak a gyalogosok és a kerékpárosok, valamint elkészült egy öntöttgumi burkolatú futópálya, de épültek kerékpártárolók és padok is az utak mentén. A parkban található játszótér közelében új ivókút készült, és pótolták az elpusztult fákat is. Ez utóbbiakat örökbe is lehetett fogadni, a pénteki átadóra mind a 213 fa gazdára talált, az örökbefogadók között ott voltak a környék lakói, városi egyesületek, óvodák, iskolák és szentesi cégek is.Az átadón Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke elmondta, emlékeznünk kell a szentesi hősök áldozatára, a fiatalok felé fordulva pedig kiemelte: reméli, minél többen használják majd ezt a múltat idéző, de jövőt szolgáló közösségi teret. A térség országgyűlési képviselője, Farkas Sándor hangsúlyozta, az erdő hosszú éveken át Szentes egyik igen elhanyagolt területe volt, hatvan évet kellett várni e hiányosság pótlására. A park a felújításnak köszönhetően ismét a város egyik kiemelt részévé válhat, amit a fiatalok töltenek meg élettel, és ahol együtt van a múlt, a jelen és a jövő.Az erdőt birtokba is vették a gyerekek, akiket a színpadon kötélugrók, fitneszesek, az óvodások műsora és néptáncosok szórakoztattak, míg a parkban segwayezni, futkosni és biciklizni is lehetett.