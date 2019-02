Ledó Ferenc egy évre érkezett Szentesre, már negyvennél tart - Nyugdíjba ment, de nem pihen Az Év Agrárembere

Hollandiai tervek miatt érkezett Szentesre

Ledó Ferenc megnyerte a kertészeti kategóriát, és Az Év Agráremberének is őt választották.

Fotó: Kovács Erika

A magyar kertészetek bárhol megállják a helyüket

Több időt szán a családjára

– Győrben születtem. A szülői házban szinte mindent megtanultam a kertészetről, amit csak lehetett. A budapesti kertészeti egyetemen a gyakorlat mellé már csak az elméletet kellett megtanulnom – beszélt pályaválasztásáról Ledó Ferenc, a DélKerTÉSZ nyugalmazott elnöke, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.– Az egyetemet 1979-ben végeztem el. Akkoriban lehetett pályázni egy év hollandiai munkára. Ennek az volt az előfeltétele, hogy egy évig itthoni hajtatott kertészetben is kellett dolgozni. Akkor a barátnőmmel, későbbi feleségemmel, aki ócsai, és szintén a kertészeti egyetemre járt, úgy döntöttünk, hogy Szentesre jövünk erre az évre. A holland lehetőség azonban ugrott, mert aki előttem volt kint, disszidált, ezért leállították a programot. „Itt ragadtunk" Szentesen, de ezt nem bántuk, mert megszerettük a várost.Ledó Ferenc 1982-ben a szentesi Árpád-Agrár Szövetkezet telepvezetője lett, majd főkertészhelyettes, nyolc évig pedig igazgatósági tag. 2001 végén kezdték szervezni a DélKerTÉSZ Szövetkezetet. – Akkor már tudtuk, hogy az Európai Unió csak a TÉSZ-eken keresztül támogatja a zöldség- gyümölcs ágazatot. Az Árpád Zrt. és a nagyobb termelők is kapacitáltak, hogy vállaljam el a TÉSZ elnökségét. Vonzott a kihívás. Ideiglenes jelleggel elvállaltam, ami végül 16 évig, a nyugdíjig tartott. 2003-ban az országos szakmai munkába is bekapcsolódtam. 2006-ban megválasztottak a FruitVeB alelnökévé. De egy nap csak 24 órából állt. Pár álmatlan éjszaka után meghoztam a döntést. 28 év munkaviszony után búcsút vettem az Árpád Zrt.- től. 2008. január 1-jétől idén január 12-ig a DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetőjeként dolgoztam. 2014-ben a FruitVeB elnöke lettem, amit tavaly nyáron újabb 4 évre meghosszabbítottak. A kamarában országos küldött vagyok, elvállaltam a kertészeti főosztály zöldségalosztály vezetői posztját is. Vagyis nem maradtam feladatok nélkül a nyugdíjas évekre.Az agrárszakember diplomája idén negyvenéves. – Ifjú kertészmérnökként nem gondoltam, hogy milyen nagyot fordul a világ a hajtatott kertészetben. A 80-as, 90-es években néhány napos tanulmányutakra kijutottam Hollandiába. Fényévekre voltak tőlünk. A 90-es évek második felétől a lemaradásunk csökkent. Akkor már látható volt, hogy aki nem veszi fel a ritmust az uniós országok kertészetével, az elveszik. Ma már sok olyan kertészetünk van, amely a világ bármely pontján megállná a helyét.– 1992-ben megfordult bennem a gondolat, hogy magángazdaságot építek ki. Két szempont miatt mondtam le róla. Az egyik az, hogy a növények szeretete mellett szervezni is nagyon szerettem. Utóbbiban nem jelentett volna kihívást a magángazdaság. Másrészt pedig ha nincs valaki, aki családon belül átveszi a stafétát, akkor akármilyen jól működik egy családi gazdaság, abból nem lehet a megfelelő értékben kiszállni. A DélKerTÉSZ több tagjánál is tapasztalom, hogy nem fejlesztenek, holott a tudás, a pénz és a piac is megvan. Mikor megkérdezem, miért, az a válasz, hogy egyik gyermeküket sem tudták rávenni, hogy továbbvigye a gazdaságot.Ledó Ferenc a jövőben szeretne sokkal több időt a családjával tölteni. – Nagyon sokat köszönhetek a feleségemnek. Egyrészt helytállt az itthoni dolgokban, a gyermekneveléstől az ügyintézésig. Másrészt szakmailag is nagyon jól kiegészítettük egymást. A munka miatt kevés időnk jutott egymásra. Most, hogy nyugdíjba mentem, egy hétre elmentünk Hévízre. Utoljára 25 éve voltunk oda kettesben egy hétig valahol. Nagyon jól éreztük magunkat. A gyermekeimmel és az unokáimmal is sok időt szeretnék tölteni. Már négy unokánk van, a legkisebb 2 hónapos, a legnagyobb 9 éves. Olyan gyorsan felnőnek...Ledó Ferencet nagyon meglepte, hogy ő lett Az Év Agrárembere. – Hatalmas megtiszteltetés. Késő éjszaka hirdették ki, utána a gratulációkat fogadtam, tévéinterjúkat adtam. Hajnali 3-kor kerültem ágyba, de nem tudtam aludni, mert akkor tudatosult, hogy mit is jelent ez a díj. Óriási megtiszteltetés és nagy kihívás a további munkámra nézve. Köszönöm a szakmai zsűrinek, hogy alkalmasnak találtak erre a kitüntetésre.