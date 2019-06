Már tudjuk, ki lesz a Fidesz polgármesterjelöltje Szentesen

Fotó: Majzik Attila

A Fidesz Gémes Lászlót nevezte meg szentesi polgármesterjelöltjeként. A bejelentésen Farkas László elmondta, azért esett rá a választás, mert fiatal, dinamikus, de egyben tapasztalt is. – Megyei frakcióvezetőként már letette a névjegyét, sokszor járt el Szentes fejlődése érdekében – emelte ki a térség országgyűlési képviselője.A leendő polgármester munkáját Bozó Zoltán mint a város gazdasági fejlesztéseiért felelős alpolgármester segítheti majd. Az üzletember hangsúlyozta, nem mondható el, hogy az utóbbi években nem történt fejlődés Szentesen, ugyanakkor a kérdés jogos: elértek-e mindent, amit a város elérhetett volna? – Szentes nem vette ki a részét az ország gazdasági fejlődéséből. Azon dolgozunk, hogy ne a múltnak, hanem a jövőnek termeljünk, új technikákat, új iparágakat szeretnénk meghonosítani a városban – szögezte le Bozó Zoltán.Gémes László hangsúlyozta, külső és belső szövetségesekre is szükség van a sikeres városvezetéshez. – Szentesnek a térség motorjának kell lennie, erős szövetségben kell lennünk a környező településekkel. Farkas Sándor révén a kormány támogatására is számítunk, Bozó Zoltán pedig a gazdasági kapcsolatokat hozza. Egy biztonságot, kiszámíthatóságot és jólétet biztosító csapattal szeretnénk Szentes élére állni – mondta el a polgármesterjelölt.