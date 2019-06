Még jobban kiaknáznák a szentesi turizmusban rejlő lehetőségeket

Fel akarja lendíteni a turizmust az egyesület. Fotó: Majzik Attila

2009-ben gondolta úgy néhány lokálpatrióta, hogy a helyi turisztikai élet népszerűsítése és felpezsdítése érdekében egyesületbe szerveződik. A jubiláló Szentesi Vendégszeretet Egyesület legfőbb célja közreműködni a szentesi, Szentes környéki turizmus fejlesztésében és működésében, valamint összefogni az idegenforgalomban és turisztikában érintett, illetve azzal foglalkozó cégeket és vállalkozásokat. Az egyesületnek jelenleg huszonnyolc tagja van, de ebben a magán­emberek mellett más egyesületek és társaságok is benne vannak. Ezek érdekében az egyesület aktív tevékenységbe fogott, 2010 márciusától havi rendszerességgel rendezik meg a Szentesi Körsétát, ahol a város látnivalóit, valamint kulturális értékeit ismerhetik meg a résztvevők. – Az indulás óta már csaknem a századik körsétánál tartunk. Ezzel a programmal kifejezetten a szentesi lakosokat céloztuk meg, de természetesen várjuk a városunkba látogatókat is. Célunk, hogy a szentesiek ismerjék meg jobban lakhelyüket, olyan helyszíneket is láthassanak, melyek nincsenek nyitva a nagyközönség számára – tudtuk meg Matkócsik Pál Ferenc elnöktől.A Vendégszeretet Egyesület másik „zászlóshajója" a Kézműves Ízek Fesztiválja, amelyet 2011 húsvéthétfőjén rendeztek meg elsőként. A nagy sikerű családi fesztivál hagyományteremtő céllal indult útjára; volt olyan év, hogy elmaradt, de olyan is, hogy kettőt tartottak, így idén már a tizedik fesztiválon húsvétolhattak a szentesiek.A programszervezés mellett az egyesület legfőbb célja a város turizmusának fejlesztése és élénkítése. – Úgy látjuk, hogy fejlődőben van a szentesi turizmus, a szálloda megnyitásával „nyitott" lett a város, ez az ide látogatók létszámában, a vendégéjszakák számában is meglátszik. Marketingszempontból egy dolgot kellene kiemelni, mint a város legfőbb vonzereje, de olyanok az adottságaink, hogy nem lehet egy „fiókba" betenni Szentest. Leginkább a sport, a természeti adottságok és a kulturális örökség az, ami kiemeli ezt a várost a többi közül. Sportturizmusban és az egészségturizmusban is célpont lehetnénk, de a városnak a Kurca adta lehetőségeket is ki kell használnia. Ezt egészíthetik ki a város zenei és kulturális programjai és a környék nevezetességei – beszélt a szentesi turizmus helyzetéről Matkócsik Pál.A tízéves egyesület a jövőre is nagy tervekkel készül, folytatják a vállalkozói programok szervezését, valamint városmarketing-akciót indítanak el.