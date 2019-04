Mega lett az Omega-pályázat Szentesen - Fotók

Beborítják a rajzok, festmények a megyeháza aulájának falait, de még az oszlopokról is bakelitlemezek kacsintanak az ajtón belépőkre. Megírtuk, az Omega-kiállításhoz kapcsolódva hirdetett alkotói pályázatot a szentesi múzeum, a beérkezett művekből nyitottak most kiállítást.Közel négyszáz alkotásból válogatott a zsűri, Beke Mari múzeumpedagógus rostálása után a „legjobbak legjobbjait" Kóbor János, az Omega frontembere választotta ki. A pályázatra legtöbben Szentesről jelentkeztek, de érkezett alkotás Fonyódtól Gyulán és Budapesten át Debrecenig több városból, sőt, még Lengyelországból is küldtek be pályaművet. – Az alkotásokra a műfaji határtalanság a jellemző, készítettek rajzokat, festményeket, de gyöngy ékszereket is. A legtöbb alkotót a Gyöngyhajú lány című sláger inspirálta, de volt olyan alkotó is, aki több számot is „összegyúrt" művében. Mi is rácsodálkoztunk, mennyire vizuálisak, könnyen megjeleníthetőek az együttes dalszövegei – mondta el Beke Mari a megnyitón.Kóbor János legszívesebben kibújt volna a zsűrizés alól, nem szeretett volna győztest hirdetni. – Nem akartam rangsorolni a műveket, inkább köszönöm mindenkinek, hogy rész vett a pályázaton. Megható, hogy ennyi embernek jelentenek még valamit a számaink – beszélt hálásan az énekes.Ezzel értett egyet Sülyi Péter, az Omega egyik meghatározó dalszövegírója is, aki kiemelte, örül, hogy a szövegeik megtaláltak egy réteget, és nem múltak el nyomtalanul.A megnyitón végül Chomiak Waldemar önkormányzati képviselő idézte fel, mit is jelentett a lengyel rendszerváltó generációnak az Omega együttes zenéje.