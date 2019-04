Megyei életvitelversenyen mutatták meg tudásukat a gyerekek Szentesen - Fotó

Szentes – Elmélet és gyakorlat. A gyerekek egy parasztház makettjét is összeállították a versenyen. Fotó: Kárpáti Lajos

A névadó festőművész halálának 70. évfordulójára szervezett megyei versenyt a szentesi Koszta József Általános Iskola a Koszta József Múzeummal összefogva. Az életvitel- és gyakorlati versenyen Csongrád megye hat településének hét iskolájából összesen huszonegy, 7–8. osztályos diák vett részt. A vetélkedő témáját az élet mindennapjai adták A kerttől az asztalig mottóval.A gyerekek számot adtak az élelmiszer-termelésről, -feldolgozásról, a konyhakerti növények ismeretéről, főzési, tartósítási eljárásokról, élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi szabályokról, de egy falusi parasztház makettjét is össze kellett állítaniuk.A gyerekek meglátogatták a szentesi múzeumot is, ahol a kiállítás anyaga sokszínűen kapcsolódott a mezőgazdasági termeléshez, gazdálkodáshoz. A tárlat menetét követve a csapattagok közösen töltöttek ki feladatlapot, illetve hagyományos konyhai eszközöket is meg kellett nevezniük.A versenyen végül hazai győzelem született: csapatban a szentesi kosztások, Dobos Jázmin, Szabó Zita és Vecseri Viktória lettek az elsők, a fábiánsebestyéni és a mindszenti iskola csapata előtt. Egyéniben szintén a kosztások voltak a legjobbak: Dobos Jázmin első, Szabó Zita harmadik lett, míg a szegedi Őrdőg Imola második.