Megyei hiányt pótolna a 60 ágyasra tervezett hospice-központ Szentesen

Akár ez a telek is megfelelő lehet a beruházásra – mutatja Antal Balázs Tibor. FOTÓ: MAJZIK ATTILA

Csongrád megyében nincs intézményi hospice-ellátás, legközelebb a gyulai Pándy Kálmán Kórházban működik ilyen szolgáltatás, az országban pedig mindössze tizennyolc hospice-ágy üzemel. A hospice, azaz a súlyos betegségük végstádiumában levő, elsősorban daganatos betegek humánus, összetett ellátásának célja a betegek életminőségének javítása: a testi és lelki szenvedéseik enyhítése, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász ter­heinek viselésében.Most szentesi kötődésű, a hospice-ellátásban dolgozó szakemberek, valamint Chomiak Waldemar és Antal Balázs Tibor kezdeményezésére született meg az a koncepció, miszerint hatvanágyas hospice-ház épülne Szentesen. A komplex rehabilitációs, hospice- és szűrőközpont országosan is egyedülálló lenne, a komplexum kialakítása 60 férőhely esetében 500 milliós beruházást igényel. A tevékenység nem kíván kórházi környezetet, így a kórház területén kívül is bárhol ellátható. A komplexum norvég mintára előre gyártott elemekből állna, így lényegében csak egy közművesített telekre van szükség a projekt beindulásához.– Régóta foglalkoztatott már bennünket, hogy legyen egy olyan hely, ahol méltósággal búcsúzhatunk el szeretteinktől. A költségek első pillanatra soknak tűnhetnek, de ez a kérdés nem arról szól, hogy mikor térül meg ez a beruházás. Alkalmas helyszín több is lehet, a Sipos Ferenc Parkerdő Otthon építésekor már készült egy felmérés. Arra alapozva hat helyszín is szóba jöhet a városon belül, mert ennél a szolgáltatásnál nem számít a kórház közelsége – tájékoztatta lapunkat Antal Balázs Tibor, az önkormányzat szociális és egészségügyi bizottságának elnökhelyettese.Mint Chomiak Waldemar, a bizottság elnöke elmondta, orvosként sokszor szembesül azzal, hogy a végstádiumban lévő betegeket hozzátartozóik nem tudják otthon ápolni, a kórház kapacitása pedig véges. Ebben a házban a betegek utolsó napjait szakszemélyzettel tudnák elviselhetővé, emberhez méltóvá tenni.A hospice-ház mellett egy szálláshelyet is kialakítanának a hozzátartozók részére, valamint amerikai mintára készülne egy rehabilitációs központ is, ahol robotika segítségével azok is segítséget kaphatnak, akik súlyos agyi történésen estek át. Ezenfelül a komplexum helyet adna daganatos betegségek szűrésére is. Ha sikerülne pályázati forráshoz jutni, és OEP-támogatással működtetni a komplexumot, akkor önkormányzati támogatásra nem is lenne ­szükség.A tervet a képviselő-testület támogatja, a következő lépés a hospice-ház koncepciójának kidolgozása lesz.