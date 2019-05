Mindig kerül valami a szentesiek garabolyába - A kultúra is megjelenik a gasztro- és kézműves piacon

Nemcsak a szentesiek, de a környékbeliek is jól tudják, ha eljön a hónap harmadik szombatja, akkor irány a Művészetek Háza és a Garaboly. A gasztro- és kézműves piacon nemcsak saját előállítású vegyszermentes élelmiszereket és eredeti kézműves termékeket találhatunk, de a helyi alkotók is megmutathatják munkáikat.A sokszínű kavalkádban sokféle méz, sajt, szörp, lekvár, magolajok, gyógynövények, paprika- és csokoládékészítmények, a természetben gyűjtött és feldolgozott gombák, húsok, zöldségek és sok-sok kézműves tárgy kapható, legutóbb még strucctojásból készült ékszereket is találtunk. A gasztronómia azonban nem csak a termékpalettán jelenik meg. A „közös bográcsból" magyaros fogásokat kínálnak, a látványkonyhában pedig vegetáriánus ételek készülnek.A piac nemrég ünnepelte ötéves fennállását, ezért mi is megnéztük, hol kaphatók a legfinomabb falatok, a legszebb kézműves termékek, és mit keresnek leginkább a piacra járók.Borbély Bernadett az édesanyjával indult szétnézni és bevásárolni, most leginkább szörpökért jöttek, de minden alkalommal kerül más is a kosárba.– A kezdetek óta járunk a Garabolyra, már várjuk a hónap harmadik szombatját. Sajtot, „paraditókát" mindig szoktunk venni, de a nyírfacukorral készült levendulaszörpöt és a helyi kézműves ételeket is nagyon szeretjük. Most kifejezetten a szörpök miatt jöttünk, de általában mindig kerül még valami a kosárba – mesélte Bernadett, aki hozzátette, jó lenne, ha nagyobb, akár egész napos is lenne a piac többféle áruval, szélesebb kínálattal.A fűszeresnél egy gondosan válogató hölgybe botlottunk, akiről kiderült, maga is árul a piacon, de vásárolni is szokott.– A piac kezdete óta itt vagyok én is a levendulás termékeimmel, de én is járom a piacot, veszek ezt-azt. Mindig megvan, hogy kitől mit vásárolok, most fűszerkeverékeket vettem. Ezek mind sómentesek, kézimunkával, vegyszermentesen készülnek, sokkal intenzívebb az ízük, az illatuk, mint a boltinak – beszélt legújabb „szerzeményeiről" Varga Erika.