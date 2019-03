Modern palántanevelő épült: számítógép vezérli a locsolást, a fűtést és a világítást is a szegvári komplexumban

Oltyán István elmondta, az új üvegházban számítógép vezérelte gépek segítik a palántanevelést. Fotó: Kovács Erika

– A palántanevelő komplexumunk másfél hektáros üvegházból, valamint anyagraktározásra, a palánták szállítás előtti pufferozására alkalmas csarnokból áll. A második ütemben egy 7500 négyzetméteres fóliaházat is építünk, ahol szabadföldre kerülő növénypalántákat nevelünk majd. Magunk között ezt csak edzetőnek hívjuk. Reményeink szerint március végére elkészül ez az objektum is – tudtuk meg Oltyán Istvántól, az Árpád Agrár Zrt. palántanevelési ágazatvezetőjétől.Az Árpád Agrár Zrt. az új beruházásokra 1,3 milliárd forintot fordított. A megvalósításhoz pályázati forrást is nyertek, ami kevesebb mint a bekerülési költség 50 százaléka.Az új, palántanevelő üvegházban a legmodernebb technológiákat alkalmazzák. Hasonlóan a többi üvegházukhoz, itt is geotermikus energiával fűtenek. Az új palántanevelőben azonban a hőmérséklet beállítását, illetve a szellőzést klímakomputerrel vezérlik, amely növényfajok szerint teremti meg az ideális hőmérsékletet és páratartalmat. Emelhető fejfűtésre is lehetőség van az üvegházban, amelyet a többméteres magasságból akár a talajtól számított 50 centiméterig le tudnak hozni.– A világításunk is rendkívül korszerű. A régebbi palántanevelőinkben működő világításhoz képest akár kétszeres fényintenzitást is biztosíthatunk a növényeknek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy számítógép-vezérléssel mérjük a kinti fényeket. Borús, ködös időben ehhez képest a komputer idebent az elvárt fényt biztosítja a fejlődésben lévő növényeknek. A korszerű világításnak köszönhetően, tapasztalatunk szerint, a palánták hamarabb „készen lesznek". Ugyancsak automatizált az öntözőberendezésünk is.A palántanevelőben több más gép is segíti a munkát, például a kőgyapotkocka-áztató, amelynek segítségével mindegyik kockába megfelelő és azonos mennyiségű tápanyag jut, így minden kis palánta egyformán „startol". Láttunk egy palántaszétrakó gépet is. Amikor a palántáknak már nagyobb élettérre van szükségük, akkor használják a berendezést, amellyel 6-8 ember munkáját spórolják meg, akik közben más munkafolyamatot végezhetnek.Az új szegvári üvegházban paprika- és kígyóuborka-palántákat nevelnek, idén a tervek szerint milliós nagyságrendben. Céges szinten pedig több mint 30 millió palánta előállítása a terv.