Nagyot szólt az Omega Szentesen: Majdnem 20 ezren látták a kiállítást

Kóbor János és Benkő László, az Omega együttes frontemberei, maguk is élvezettel járták körbe a szentesi múzeum róluk szóló rendhagyó kiállítását. Fotó: Vidovics Ferenc

A trojka szállt a friss havon...Fotó: Vidovics Ferenc

A kiállítás szervezésekor sokan kapták fel a fejüket a hírre, hogy hogyan kerül a cipő az asztalra, azaz egy még aktív együttes a múzeumba. A szentesi közgyűjtemény látványosan szakított azzal az elképzeléssel, hogy egy múzeum csak egy múltba révedő intézmény lehet. A cél az volt, hogy egy olyan kultúrtörténeti kiállítást állítsanak össze a Kosztában, ami hitelesen mutatja be a XX. század második felének társadalmi és politikai történéseit, méghozzá az Omega együttesen keresztül.A bátor próbálkozást azóta siker koronázta, a november legvégén nyílt Gyöngyhajú lány kiállítás már december közepére elérte az ötezres látogatói számot, májusra pedig már mintegy tizennyolc és fél ezren látták az Omega együttes 56 éves történetét képek és relikviák segítségével bemutató látványos kiállítást. A tárlaton 950 négyzetmétert építettek be, ahol képeket, posztereket, az együttes tagjainak személyes tárgyait, ruháit és hangszereit is, no meg persze egy százéves orosz trojkát, Léna szánját is láthatja a nagyközönség. A vendégkönyvben egymást érik a magyar települések, de jöttek vendégek a Vajdaságból és a Felvidékről is.– Úgy gondolom, a látogatószám egy jó vidéki múzeumi kiállítás sikereként könyvelhető el. Azt, hogy a szakma előtt sem kell szemlesütve járnunk, mutatja, hogy hamarosan átvehetjük a Pulszky Társaság díját, amely egy komoly szakmai elismerés. A visszajelzések is pozitívak, Szentes egy új színben tudott feltűnni az országban, egy turisztikai attrakcióként jelent meg a kiállítás. Több lokálpatrióta keresett meg azzal: örülnek, hogy lehet egy mának szóló múzeumot is működtetni, és az Omega után szeretnének egy Metró- vagy egy Illés-kiállítást is látni Szentesen. Elgondolkodunk a javaslatokon, de most a Farkas Bertalanról és a temesvári forradalomról szóló kiállítást szervezzük – mondta el lapunknak Farkas László Róbert igazgató.Az együttes életét bemutató kiállítás május 30-ig látható még a közgyűjteményben, június közepétől pedig a szegedi Agórában találkozhatunk az Omegával, a tárlatot ott is bemutatják. A múzeum kapott megkeresést a kiállítással kapcsolatban Bácskatopolyáról is, illetve több magyarországi múzeum is jelezte, hogy érdekelné őket a zenetörténeti kiállítás.