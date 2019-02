Nehézkes a parkolás a szentesi gyógyfürdőnél

Szűkösek a parkolási lehetőségek a szentesi termálfürdőnél: a főbejáratnál csak kórházi engedéllyel vagy mozgássérült igazolvánnyal lehet megállni, az út túloldalán pedig buszmegálló nehezíti a parkolást. A megálló előtti rész általában tele van, emellett az úttestből is elfoglalnak egy jókora részt az autók, olvasónk tükrét is „elvitték" egy alkalommal. Marad a fürdő hátsó oldala, ott van pár parkolóhely, viszont csak mozgáskorlátozottak használhatják az ott lévő bejáratot, így aki mozgásszervi problémákkal érkezik kezelésre, az csak jókora kerülővel tud eljutni a főbejáratig.



– Nehéz leparkolni a fürdő környékén, sajnos a betegeknek nem könnyű helyet találni. Szűk az utca is, már nekem is leverték a tükrömet parkolás közben. Az segítség lenne, ha hátul be lehetne menni. Nehezen megy a járás, ezért járok kezelésre a gyógyfürdőbe. Fájós csípővel nehéz megkerülni az egész épületet, ez áldatlan állapot – panaszolta lapunknak egyik olvasónk.



Az ügyben megkerestük a Dr. Bugyi István Kórházhoz tartozó gyógyfürdőt is. Arra lettünk volna kíváncsiak, használhatná-e a többi beteg is a hátsó, csak mozgáskorlátozottak részére fenntartott bejáratot, erre azonban nem kaptunk konkrét választ a fürdő vezetőségétől. – A gyógyfürdő hátsó bejáratánál lévő parkolás esetén mozgáskorlátozottak részére a bejáratnál elhelyezett kamera és csöngő segítségével, illetve a mozgáskorlátozottak részére kiépített rámpa segítségével a bejutás biztosított – mindössze ennyit írt kérdésünkre Stemmer József, a kórház műszaki üzemeltetésének osztályvezetője.



Azt, hogy a parkolás rendjében várható-e változás, egyelőre nem tudni, az önkormányzathoz még nem érkezett ilyen jellegű lakossági megkeresés.