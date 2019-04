Nem elég fotózni, részévé kell válni az életüknek

A sajtófotó-pályázat első helye az első komolyabb díja, de ez nem a csúcs, hanem egy út kezdete – vallja Zoltai András. A szabadúszó fotós Szentesen született, a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett. Szülővárosa mindig kivételes helyen lesz a szívében, mondja, bárhol jár, mindig megemlíti, honnan indult.András Budapesten szerzett közgazdász diplomát, a szakmában viszont csak egy évet dolgozott, tudta, hogy más pálya vár rá. – Az egyetem alatt is fotóztam, már akkor tudtam, hogy nem leszek közgazdász.Világéletemben nyitott, kalandvágyó, utazó ember voltam, hajt a kíváncsiság. Ez az anyag is sokáig, három-négy évig érlelődött bennem. Ez az első komolyabb díjam, ez egy jó visszajelzés – mondta el a friss díjazott.Az esély – Posztszovjet sportörökség Örményországban című fotósorozata a Szovjetunió felbomlása utáni érában azok sorsát mutatja meg bensőségesen, de nem tolakodóan, akik a társadalom perifériájára szorultak, és a sport az egyetlen kitörési vagy kikapcsolódási lehetőség számukra. Fotóin szinte tapintható a küzdelem, ahogy hősei a 80-as évek körülményeiből a sportsikereken keresztül szeretnének egy szebb világot elérni.– Először még 2015-ben voltam kint, kiderült, hogy apai ágon vannak örmény felmenőim is. Próbáltam fotózni is, de akkor még nem ismertem eléggé a helyszínt, az embereket. Azóta nagyon megszerettem az országot, szinte a második otthonom, sok barátom is van kint. A legutóbbi volt az ötödik utazásom, ekkor egyhuzamban másfél hónapig fotóztam.Véletlenül, az utcán sétálva találtam egy csarnokot, ahol viszontagságos körülmények között edzettek a sportolók. Aztán hátizsákkal, busszal, vonattal bejártam az egész országot, az emberek pedig befogadtak, megnyíltak nekem. Nem elég odamenni és lefényképezni őket: az kell, hogy a bizalmukba fogadjanak, részese legyek az életüknek – mesélte örményországi utazásáról Zoltai András.A fotós most keresi azokat a lehetőségeket, hogyan lehetne nemzetközi színtérre eljuttatni a fotóit, de nem maga, hanem képei hősei miatt.– Keresem a felületeket, magazinokat, hogy nemzetközi szintre is eljusson ez az anyag. Ez a sorozat nem rólam szól, ne engem ünnepeljünk. Azoknak az embereknek szeretnék segíteni, akik a képeken szerepelnek. Ki tudja, ki látja majd őket, milyen hatást vált ki, ha célba ér az üzenet – mondta el a díjazott fotós.