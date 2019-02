Nem kapnak több pénzt a romák

Évek óta húzódik a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájának ügye. 2014-ben, megalakulásukkor a szentesi önkormányzat egy épületrészt ajánlott fel számukra a Kiss Bálint utcában – ezt használták a korábbi cigány testületek is.



Az akkor megalakult kisebbségi képviselő-testület nem fogadta el ezt, hangoztatva, hogy mindenképpen az önkormányzat épületében szeretnének elhelyezést kapni. Ezt követően a felújított Nádas Házat kapta volna meg a roma önkormányzat, de csak részbeni használatra, a Művelődési Központon keresztül.



Ezt szintén nem fogadták el, csak a kizárólagos használatot tartották kivitelezhetőnek, illetve később azzal az indokkal nem fogadták el a felajánlott ingatlant, hogy nem szeretnék szegregált területen működtetni az irodájukat. A roma önkormányzat továbbra is tartotta magát ahhoz, hogy a hivatal épületében vagy a városközpontban kapjon irodát. Ezt egyébként feltételül is kötötték az újabb együttműködési megállapodás aláírásához, így ezt végül a szentesi képviselő-testület elfogadta.



Emellett a roma önkormányzat 3,2 millió forint plusztámogatást is kért. Ebből egy négy órában foglalkoztatott adminisztrátor bérét szerettek volna fedezni, illetve egy 2019-es nagyobb léptékű rendezvényt, ami a roma nemzetiségi identitást erősíti.



Ez utóbbi költségei, a sztárvendég 500 ezer forintos fellépti díja, a hangosítás 400 ezer forintos költsége, az 500 ezer forintnyi élelmiszer és a 140 ezer forintos szervezési költség összesen valamivel több mint másfél millió forintot tett volna ki. A kérelmet az önkormányzat elutasította.