Nincsen reggeli kávé hírek nélkül: serpenyőkészletet kaptak tőlünk Puskásék Szegváron

Puskás János párja szeret kísérletezni a konyhában, a serpenyőket is ő forgatja majd. Fotó: Majzik Attila

Régebben a családnak járt a lap, majd önállóan is előfizetőnk lett Szegváron Puskás János, miután 1992-ben elköltözött mostani házába.Az újság már hajnalban ott van a postaládában, fél hat körül párja hozza be, így ő is olvassa először. Nincs civakodás, mindenkinek megvan a maga kedvence. Jánost leginkább az országos és a helyi hírek érdeklik, párjának a Gasztro- és a Lakás és kert melléklet a favorit, nyolcéves fiuk pedig a viccrovatot olvassa legszívesebben. – Fél hat körül szoktunk kelni, akkor a párom behozza az újságot, amelyet aztán a reggeli kávézás közben olvasunk át. Hozzátartozik az életünkhöz. Sok információ található az interneten is, de az újság kézzelfogható, és a lényeg jobban ki van emelve – mondta el szerencsés előfizetőnk.A hűségük jutalma egy Blaumann serpenyőszett. Hamar kiderült, azt biztosan nem János fogja forgatni. – Én inkább bográcsos ételeket készítek. A párom rendszeresen süt, főz, szereti kipróbálni az újdonságokat, ezért is szereti a Gasztromagazint. Rutinos háziasszony, ő fogja majd használni a serpenyőket – mondta el Puskás János.