Oda-vissza 2 kilométert gyalogoltak eddig a diákok, hogy jóllakhassanak

Ez volt a régi technikaterem. Szeptemberben itt már ebédelni lehet. FOTÓ: KOVÁCS ERIKA

A tanulóknak minden délben el kellett gyalogolniuk az iskolából a Mátyás király utcán lévő napközi konyhához, ahol nemrég újították fel az ebédlőt. – Nagyon szép a környezet, de 1 kilométerre található az iskolától.A mozgás nagyon fontos a gyermekek életében, de sajnos az időjárás nem mindig volt kegyes hozzájuk. Sokszor esőben, viharos szélben, kánikulában, vagy éppen hatalmas fagyban kellett megtenniük az oda-vissza két kilométeres utat – mondta a polgármester.A nagymágocsi önkormányzat a Vidékfejlesztési Program segítségével most egy ebédlőt és melegítőkonyhát alakít ki az iskola udvarán lévő épületben, illetve új mosdóhelyiségeket is létesítenek. – Az iskola nagy épülete mögött, az udvaron van egy kisebb épület, ahol négy tanterem volt. A technikateremből készül most az ebédlő. A munkálatok jól haladnak. Ez egy hosszú, keskeny helyiség, ami tanteremnek nem is igazán felel meg. Ebédlőnek, melegítőkonyhának viszont kiváló lesz – fogalmazott a településvezető. Hozzátette, a kis épületben három osztály tanul. Mosdó eddig nem volt, a gyerekeknek be kellett járniuk a nagy épületbe. Most ezen a téren is változás lesz.A 20 millió forintos pályázat 10 százalékát az önkormányzatnak kellett vállalnia. – Ezt a pályázatot két évvel ezelőtt adtuk be. Mire eredményt hirdettek, emelkedtek az építőanyagárak és a dolgozói bérek is. Új hatósági elvárások is életbe léptek, amelyeknek meg kell felelnünk. Ezek ugyancsak megdrágítják a beruházást, úgyhogy az eredetileg tervezett költségvetésből már nem jöttünk volna ki. Önkormányzatunknak további 4 millió forintot kellett biztosítani a munkálatokhoz. Képviselő-testületünk úgy gazdálkodott az elmúlt években, hogy legyen forrás az önerőre, illetve az ilyen váratlan helyzetekre. Úgy néz ki, hogy ezt a beruházást is hitelfelvétel nélkül meg tudjuk valósítani – emelte ki a polgármester.A nagymágocsi iskola udvarán még más, kisebb, kihasználatlan épületek is vannak. Következő fejlesztésként, ha sikerül forrást szereznie a településnek, az egyikben egy minden szempontból megfelelő technikatermet alakítanak ki.