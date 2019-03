Őrbottyánban készítik a derekegyháziak harangját

Fotó: Kovács Erika

Derekegyház életében jeles nap lesz június 16-a. Ezer év után ismét lesz temploma a településnek.Kiss-Rigó László szeged– csanádi megyés püspök szenteli fel Isten házát. Mint megírtuk, a helyiek egy új harangra gyűjtenek, mert a kápolna kis harangja már nagyon rossz állapotú, nem javítható.– A harang bruttó 1,3 millió forintba kerül. Pluszköltséget jelent a beszerelés és a harang villamosítása. Az összeg felét a beérkezett adományokból március elején átutaltuk a harangöntő mesternek – tudtuk meg Szabados Katalintól, a Derek- egyház Templomáért Alapítvány kuratóriumi tagjától.A harang Gombos Sándor harangöntő mester őrbottyáni műhelyében készül. A derek- egyháziak remélik, a templomszentelésre a helyére kerül.– Várjuk és nagy köszönettel fogadjuk a további adományokat a 3A Takarékszövetkezetnél vezetett 57200017- 10019566 számú számlánkra – mondta. Közben az önkéntesek már az oltárterítőket is hímezik. Mivel több garnitúrát készítenek, így ebbe a munkába is be lehet kapcsolódni.Szabados Katalin hangsúlyozta, az összefogás szép példája, ahogyan az emberek összefogtak az épülő templom harangjáért és az oltárterítők elkészítéséért.