Ötven éve barátságban

1969 januárjában döntött úgy a szentesi városi tanács, hogy háromfős küldöttséget küld az akkori Jugoszláviába, hogy testvérvárosi kapcsolatot alakítson ki Bácskatopolyával. Labádi Sándor, Bajomi György és Lengyel Károly sikerrel járt, az akkor létrejött kapcsolat ma is élő és aktív.



Topolya polgármestere lapunknak elmondta, bátorság kellett anno a kapcsolatfelvételhez, hálával tartoznak ezért az elődöknek. – A kultúrának nemzetmegtartó ereje van, ez az, ami összeköt bennünket, így együtt tudunk lélegezni az anyaországgal. Ennek ékes példája a Szentes és Topolya közötti kapcsolat – fogalmazott Kislinder Gábor.



Szirbik Imre az ünnep kettős jelentőségét emelte ki. – A kultúrát azért hagyták ránk őseink, hogy gyarapítsuk, tegyünk hozzá. Legyen élő a szó, a zene, a tánc és a képzőművészet! Topolyával a kapcsolatunk, mondhatni, a világ legtermészetesebb dolga, szoros a kötelék a két település között. Voltak szép idők, nehéz idők, de a két város együttműködése minden próbát kiállt – fogalmazott a polgármester. Ez utóbbira az is jó példa, hogy a délszláv válság alatt sok topolyai talált új otthonra Szentesen.



A két városvezető a kultúra napi ünnepség részeként megerősítette az ötvenéves Topolya–Szentes testvérvárosi egyezményt is.