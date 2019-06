Özönvizet kapott a mezőgazdaság: betett a borsó és a lucerna betakarításának és a növényvédelmi munkáknak az időjárás

– Az elmúlt bő egy hónapban több eső esett, mint tavaly az egész tenyészidőszakban – összegezte.

– Volt, ahol szerdán fél óra alatt 98 milliméter esőt kapott a földünk, viharos szél kíséretében – tudtuk meg Kovács György­től, a szentesi Árpád-Agrár Zrt. növénytermesztési és állattenyésztési igazgatójától.

Szeged környékén kevesebb a megdőlt kalászos – Nekem most éppen nincs se árpám, se búzám, de nem is láttam itt, Szőreg környékén megdőlt kalászosgabona-táblákat – mondja Bagi Ádám gazdálkodó, hozzátéve, hogy az aszályos tél és a kora tavasz miatt csak kétharmad olyan magasan vannak a kalászok, mint normálisan. Ittott azért persze így is megfekhet az őszi búza vagy a tavaszi árpa, a sok esőtől meg a széltől, de leginkább csak a forgókban. Egészen pontosan ott, hol a műtrágyaszóró fordult, és egy kis területre jóval több tápanyag jutott, s így magasabbra nőtt a kalászos. Az alacsonyra nőtt árpát és búzát Szurovecz Ernő is emlegette még májusban, a szegedi Karotin Kft. agronómusa érdeklődésünkre azt válaszolta, hogy az ő földjeiken is szépen áll a kalászos gabona, eddig nem érte szél és iharkár őket. Azért Szegedhez közel, a Sándorfalvi úton találni ilyen táblát, és abban a sávban nem csak egyet.

– Nem hiányzott ez a mostani vízözön. A területeink nagy részén már 3-4-szer próbáltuk a táblákról leszivattyúzni a vizet – mondta Farkasné Márton Katalin, a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt. vezérigazgatója.– Nem tudjuk betakarítani a lucernát, a gyepszénát. A lucernát például már másodjára kellett volna vágni, ehhez képest az első sem történt meg. Romlik a minősége, fásodik a szára, kevés lesz az emészthető rosttartalma. Feleannyi termés sem lesz, mintha nem jött volna ez a vízözönös időszak. Ez komoly problémát jelent majd a takarmányozásban. Rettenetes, hogy már egy hónapja csak azt nézzük, hogy mikor mehetünk ki végre a földekre, hogy elvégezzük a munkát. Jó néhány munkafolyamattal megcsúsztunk az időjárás miatt.Megemlítette, a gabonában hektáronként másfél-két tonna terméskiesésre számítanak.Farkasné Márton Katalin elmondta, munkatársai most gyűjtötték ki, hogy az elmúlt hetekben mennyi csapadék hullott a területükön. Áprilisban 62, májusban 177,5, júniusban eddig 70 milliméter.– A vihar sok helyen megdöntötte a gabonát. A borsóbetakarításnak is keresztbe tett, ami azóta is áll, mivel csütörtökön jött a ráadás, még további 10-15 milliméter hullott. A borsó öregszik, a termést már az elmúlt két napban be kellett volna takarítani, de ez most lehetetlen.Kovács Györgytől tudjuk, a borsószállító járművet is a táblán érte az özönvízszerű eső. A talaj annyira felázott, hogy a teherjárművet csak két traktor segítségével tudták kimenekíteni az ítéletidő elvonultával.– A gabona esetében is keserves betakarítás elé nézünk. Nagyon elfektette a szél. Ha további esőt kap, márpedig a következő napokra is ezt jósolják, esély van rá, hogy a kalász csírázni kezd. Az őszi, tavaszi aszály miatt egyébként is gyenge vagy maximum közepes gabonatermésre számítottunk. De most ezt a kevés gabonát is megtépázta a vihar.Az Árpád-Agrár Zrt. szakembere arról is beszélt, hogy nem győzte a csatorna a vízelvezetést, ami miatt a gabonaraktárunkba is befolyt a víz. Aláázott a napraforgó és a különféle darák. Egyelőre nem tudjuk, mekkora kár keletkezett. Most zajlik az átrakodás.– Tavaly augusztustól fél éven keresztül nem volt csapadék, kivéve azt a pici téli havat. Május eleje óta, vagyis másfél hónap alatt viszont 300 milliméternyi esőt kaptunk, ami mind nagy intenzitással érkezett, fél óra alatt átlagosan 50-60 milliméter. A 300 milliméter egy jó fél éves átlag, elosztva nagyon jól jött volna. De így sok kárt okozott.Kovács György kiemelte, sok táblájukon jelenleg is áll a víz.Badár Imre agrárvállalkozónak Szentestől 10-15 kilométerre vannak a földjei.– Érdekes, hogy Szentesen, ahol lakom, 80 milliméter eső hullott nagyon rövid idő alatt. A földjeimen, és ez örömteli meglepetés volt, csupán 30. Ez a mennyiség nemhogy nem volt vészes, szinte kellett is. Sajnálom azokat a gazdatársakat, akik földjét elöntötte az eső. A kalászok már viaszérésben vannak, vagyis a szemek megsárgultak, az érés élettanilag befejeződött. Jelenleg dunsztos meleg van, magas páratartalommal. Ez az időjárás a gombák melegágya. Sokan nem tudták elvégezni az időjárás miatt a szükséges növényvédelmi munkákat. Előjöhet a fuzárium, a levélfoltosodás, a sárga rozsda. Az én földem most megúszta az özönvizet. De sajnos arra nincs garancia, hogy néhány nap múlva nem nálam szakad le az ég...