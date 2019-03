Régi fényében ragyog a szentesi fényírda

Nemcsak nemzeti, de szentesi ünnep is március 15., a fényírda újranyitása – ezekkel a szavakkal fogadta az érdeklődőket Friedrich János műtermének átadásán Farkas László Róbert, a Koszta József Múzeum igazgatója.A hangulat valóban ünnepi volt, a múzeum munkatársai korhű ruhában várták az érkezőket, a hangszórókból gramofonlemezeken sercegő sanzonok szóltak. A fényírdában az 1905-ös állapotokat állították vissza olyan körülményeket teremtve, hogy megismerhető legyen a régi idők fotótechnikája, ugyanakkor működés közben is ki lehessen próbálni azt.– Manapság elképzelhetetlen mennyiségű fotó készül, a képek erkölcsi értéke megváltozott. Mi ezt az értéket próbáljuk visszaadni – mondta el Nagy István fotográfus.A megnyitón részt vett Szabó Dénes is, Friedrich János ükunokája. – Különleges érzés újra itt állni. Kisgyerekkoromból leginkább a sok színes labdára emlékszem, akkor még dédnagymamám nővére, Erzsébet – akit mi Sziszikének hívtunk – működtette a műtermet. Igazán felnőtt fejjel értettem meg, mit jelentett a Friedrich Fényírda a városnak. Nemcsak fényképezkedni jártak ide, de ez volt a helyi művészek találkozóhelye is. A műterem világító lámpás volt Szentes kulturális életében. A család nevében is köszönöm a múzeum munkatársainak, hogy régi fényében állították helyre a fényírdát – mondta el lapunknak Szabó Dénes.Az újranyitás utáni első fénykép Szirbik Imre polgármesterről készült, akinek mi is követhetjük a példáját. Az országosan is egyedülálló kiállítóhelyen ezentúl nemzeti ünnepeken és a nagyobb városi rendezvények ideje alatt magunk is elkészíttethetjük század eleji technikával a portrénkat.