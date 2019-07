Ricsi és Leila jól van, sokat nőttek, de még sok halra lenne szüksége a Szentesi Madárkórháznak

Mint arról lapunkban beszámoltunk, a kánikula idején elpusztult egy gólya Derek­egyházon. A szülőpár másik tagja egyedül maradt a két fiókával. Egyedül nem tudta volna felnevelni az akkor még pihés madarakat, mert amíg táplálékért járt, addig nem lett volna, aki árnyékot tartson a kicsiknek. Ezt látva a helyiek értesítették a Szentesi Madárkórházat, akik a tűzoltók segítségével kimentették a fészekből a két legyengült, hőguta szélén álló gólyagyereket. Kíváncsiak voltunk, azóta mi történt a kisgólyákkal.– Egy hónaposak lehettek, amikor kimentettük őket. Azóta jó három hét telt el és gyönyörűen nőnek. Nagyjából kétszer akkorák lettek, mint amikor idekerültek hozzánk – mondta Nagy Tímea, a Szentesi Madárkórház vezetője. A két fióka egy madárröpdében kapott új otthont, ahol egy autógumira rakott fészekben üldögélnek. Próbálták úgy kialakítani a környezetet, hogy minél természetesebb legyen. A látogatóktól kicsit félreeső területen, félig árnyékban, félig napon vannak, hiszen a csontozatuknak a D-vitamin nagyon fontos. Ők még jó ideig a fészekben maradnak, még „térdelő" gólyák. Amikor már huzamosabb ideig állnak és próbálgatják a szárnyaikat, akkor jönnek majd ki a fészekből. A 8 méteres röpdében tanulhatnak majd repülni.Miközben beszélgettünk, „rekedtes" hangon mórikáltak és finoman harapdálták Tímea kezét és a gyűrűjét. – Ez igazából az anyjuknak szóló hang, így üdvözlik a mamájukat, aki most én vagyok. Ezzel a hanggal ennivalót is várnak. Egyébként naponta háromszor esznek, egyszerre másfél kiló halat, méghozzá nagyjából egy perc alatt. Ez tetemes mennyiség. A hal beszerzése nagy gondot jelent. Kaptunk halat Szegvárról, a derekegyházi horgászversenyről és egy szentesi horgásztól. Sok hal kellene még, hiszen ez a fő táplálékuk – mondta el a madárkórház vezetője. Nagy Tímea tudatta, kárászra és keszegre van szükségük. Törpeharcsából ugyan sok van a vizekben, de azok úszója tüskés, ezért nem megfelelő táplálék a gólyáknak.Azt is megtudtuk, bár szépen fejlődik a két gólyagyerek, csak jövő március 15-én engedik majd el őket ott, ahol kikeltek a tojásból, Derekegyházon. A következő egy hétben a kisgólyáknak három új gondozója lesz. Két kislány Angliából, a harmadik pedig Chicagóból érkezett. Ottjártunkkor éppen ismerkedtek a madarakkal. Ricsi és Leila szívesen fogadta a közeledésüket.