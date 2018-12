Szemléletváltást hozna az új polgármester Nagytőkén

Bizakodva néz a jövőbe. Nagy munka vár az új polgármesterre, Szénászky Zsoltra. Fotó: Majzik Attila

Nagytőke frissen megválasztott első embere egyelőre még szokja az új megszólítást. A polgármester nem tudatosan készült erre a feladatra, az élet hozta úgy, hogy szorosabbra fonódott a kapcsolata Nagytőkével.– Az alpolgármester úrral beszélgetve vetődött fel az ötlet két hónappal ezelőtt, hogy ha szeretnék segíteni Nagytőkén, azt polgármesterként is megtehetném. Többen úgy vélték a faluban, hogy ide egy „külsős" kell, aki új ingert, friss lendületet tud hozni a község életébe. A fiam egyik osztálytársa idevalósi, összebarátkoztunk a szüleivel, így beleláttunk egy kicsit a falu életébe. Korábban is szerveztünk focimeccset, közös pizzázást, ezzel kezdődött a kapcsolat – mondta Szénászky Zsolt.– A Háromhegyek Közhasznú Egyesületen keresztül folytatódott, velük együtt már tavaly decemberben is hoztunk egy kis segítséget a faluba. Ősszel az óbudai egyesület éves főzőversenyén Nagytőke ízgazdag kakaspörköltje lett a különdíjas a budai ételek között. Ezt a fajta közösségépítést és támogatói kapcsolatot a jövőben tovább fogjuk építeni – mondta el Szénászky Zsolt.A település új vezetőjének fel van adva a lecke, egy cikluson belül már a harmadik polgármester Nagytőkén, jövőre ráadásul újabb választás jön.– Valóban kevés ez az idő, de arra elég, hogy megtapasztaljam ennek a dolognak a hideg és meleg oldalát. Hallottam, hogy a helyiek már kiábrándultak, csalódottak a korábban elhangzott és meg nem valósult ígéretek miatt. Én nem ígérek mást, csak annyit, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy fel lehessen rázni ezt a települést. Vannak belviszályok, ellenségeskedések, régi sérelmek, de ezeket fel kell oldani, meg kell teremteni az egységet, az egységbe vetett hitet. Egymagamban nem tudok csodát tenni, szükségem van a falu lakosságára. Azt szeretném elérni, hogy a nagytőkei emberek büszkék legyenek arra, hogy nagytőkeiek. Ehhez szemléletváltásra van szükség. Én hiszek abban, hogy ez megvalósítható – szögezte le a polgármester.Szénászky Zsolt tisztában van a falun belüli legnagyobb problémákkal, a belvízhelyzettel és a vezetékes gáz hiányával, illetve azzal, hogy a falunak nincs bevétele, de ezek mellett legalább olyan fontosnak tartja, hogy élhető legyen a környezet. – Egy ilyen kis közösségben elengedhetetlen, hogy az emberek között békesség, szeretet és bizalom legyen. Ez az alap, aztán jöhet a többi. Én megpróbálom átadni, ami bennem van, ha vevők erre az emberek, akkor közösen alkothatunk. Közösségépítő programokra van szükség, lehet ez egy bál, sport- vagy kulturális rendezvény, bármi, csak jöjjenek össze az emberek. Arra biztatom a nagytőkeieket, hogy keressenek, beszélgessünk, gondolkodjunk és cselekedjünk együtt! – üzente a polgármester.