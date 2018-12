Szentesi fodrászezüst a nemzetközi versenyen

Megérte a sok gyakorlás. Kormány Eta, a mester, és Nagy Dominika, a tanítvány az ezüstérmes hajkölteménnyel. Fotó: HOEC

Budapesten, a New York Palace-ban rendezte meg a Magyar Országos Szakmai Ipartestület a Hungarian Open Europe Cup szépségipari eseményét, ahol a szakma legjobbjai mérték össze tudásukat. A fodrászok nemzetközi versenyére tizennyolc országból érkeztek versenyzők, akik tizenkét kategóriában mutathatták meg képességeiket. Nagy Dominika , a HSZC szentesi Zsoldos Ferenc Szakgimnázium és Szakiskola 10. osztályos diákja a tanulók között a tradicionális menyasszonyi konty elkészítésében a második helyen végzett.– Azért is különösen értékes ez a második hely, mert nálunk a négyéves szakgimnáziumi szépészeti képzésben szakmai elméleti és alapozó gyakorlati képzést kapnak, majd érettségi után következik a fodrászképzés. Dominikának olyan frizurát kellett elkészíteni a versenyen, amit az iskolában még nem is tanult. – magyarázta Medgyesi Albertné, a fodrász szakmai tárgyak oktatója.A tizedikes diáklány szabadidejében és hétvégenként járt gyakorolni mesteréhez Szegedre, hogy felvehesse a versenyt a nála idősebb, képzettebb versenyzőkkel. – A verseny előtt hét közben két-három napot, hétvégenként pedig minden vasárnapot Szegeden töltöttem Kormány Etánál, a világbajnoki ezüstérmes mesterfodrásznál. Nagyon sokat köszönhetek neki – mesélt a felkészüléséről Nagy Dominika.A tizenhat éves tanuló nagyon eltökélt. A derekegyházi lány lapunknak elmondta, tanul és gyakorol tovább, jövőre pedig szeretné megnyerni a versenyt. Két év múlva érettségizik, majd szeretné elvégezni a mesterfodrász képzést is, az álma pedig az, hogy saját szalont nyisson.