Szentesi szerzők, zenés programok és gyerekkuckó a szentesi főtéren - Fotók

A kísérőprogramok idén sem maradtak el, csütörtökön a Plasmapress együttes játszott, vasárnap pedig a Csongrádi Színtársulat adott elő részleteket A muzsika hangja című darabból. A nagy hőségben árnyat adó sátrakban hideg üdítővel, mobilkönyvtárral, illetve kézműves és játszókuckóval várták a gyerekeket.– Jól éreztük magunkat a csaknem negyven fok ellenére. Elég nehéz megmozdítani az embereket, és bár tavaly kellemesebb idő volt, de körülbelül ugyanennyien látogattak ki a rendezvényünkre. Különleges írókat ismerhettünk meg idén is, Réti László és Barát Enikő is érdekes részleteket osztottak meg könyveikről, írói módszereikről. Akik eljöttek a Kossuth térre, azok most is jót beszélgethettek a szerzőkkel és egymással is. – összegzett Sallainé Gresó Klára, a könyvtár vezetője.