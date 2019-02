Szentesi szerzőpárosért izgulhatunk A Dal döntőjében - Drukkoljunk Oláh Gergőnek a döntőben

Szentesi szerzőpárosért izgulhatunk A Dal döntőjében - Oláh Gergőnek írt dalt Mária és Gábor A plágiumgyanú miatt kizárt Petruska András helyére került be A Dal döntőjébe Oláh Gergő Hozzád bújnék című száma, így elképzelhető, hogy ez a dal képviseli majd Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében Tel Avivban. Aki kíváncsi az előzményekre, az ezen a linken olvashatja azokat:

Ma este jelentős mérföldkőhöz érkezünk, amikor is kiderül ki képviselheti hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon Tel-Avivban! 19:30- tól nézzék és drukkoljunk együtt Oláh Gergőnek a fináléban! Otthonról a TV készülékek előtt vagy online is követhetik az események alakulását. A zsűri a dalok elhangzása után ezúttal csak szóban értékeli a produkciókat és az összes dal elhangzása után pontoz. Az első helyezett 10 pontot kap, a második 8-at, a harmadik 6-ot, míg a negyedik 4-et. A 4 legtöbb pontot szerzett dal közül a nézők SMS-ben küldött szavazatokkal választják ki a verseny győztesét.Osztás Mária és férje, Mészáros „Murphy" Gábor, a Hozzád bújnék című dal szerzőpárosa már a helyszínen vannak, és küldtek nekünk fotót is az előadás előtti izgalmakról: