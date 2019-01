Szétnéztünk a nagyéri kilátóból, megérte a 144 lépcsőt - fotók

– 144 lépcsőfokot jöttünk felfelé. Most 25,4 méter magasan vagyunk. Magasabb a kilátó, mint a templomunk tornya – mutatott Nagyér központja felé Lőrincz Tibor polgármester. A 125 éves, egykori malomkémény köré épült a kilátó.– Ha nincs a kilátó, néhány éven belül le kellett volna bontanunk a falu végében álló kéményt. Amellett, hogy nagyon sajnáltuk volna ezt a régi épített emléket, amelyhez szinte minden nagyérit fűz valamilyen gyermekkori élmény, sok millió forintba került volna a bontás, hiszen a samott-tégla veszélyes hulladéknak számít – tudtuk meg a polgármestertől. Így jött a kilátó ötlete, amely jól illeszkedik majd Nagyér életébe, hiszen a település a turizmusban látja a kitörési lehetőséget.Turisták eddig is szép számmal jöttek az ötszáz lelkes faluba. A mostani beruházás révén újabb látványosságokkal gazdagodnak. A kilátó mellett, a már említett turisztikai beruházás részeként, tanösvények is készültek (2018. augusztus 24.: Védett növényekkel veszik körbe a tavat – Nagyéren pillangós, madaras és szikes-vizes tanösvény épül ).A beruházás leglátványosabb eleme a kilátó. A fémszerkezet körbeöleli a kéményt. A lépcsőfokok 11 centi magasak, vagyis idősebbeknek és gyerekeknek is kényelmes a járás. A lépcső olyan széles, hogy két ember is elfér egymás mellett. A kanyarokban kis pihenőhelyeket is kialakítottak. A festés még hiányzik, de azt csak a jó idő beálltával oldja meg a kivitelező. A kilátó körüli parkolókat is akkor építik meg. A parkosítást is tavaszra időzítik. A területet napelemekkel világítják majd be. Ez már elkészült.Körbenéztünk, mi is látszik 25,4 méter magasból. A nagyéri templom mögött ellátni egészen Tótkomlósig. Nemcsak a templomot, de még a lakótelepet is jól ki lehet venni. Látszik a mezőkovácsházi silótorony, és Mezőhegyes is kirajzolódik. Az ambrózfalvi víztorony, a pitvarosi és a csanádalberti templom, Montág-puszta állattartó telepe mind-mind odalátszanak. Pirkadatkor is érdemes megmászni a 144 lépcsőt. Olyankor még a világosi hegyeket is meg lehet csodálni.Lőrincz Tibor elmondta, bár a hivatalos átadást majd május végére tervezik, már eddig is több százan néztek szét a kémény tetejéről.