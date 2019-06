Töki pompossal gyereknapoztak Árpádhalmon - fotók

–

–

Töki pompost kaptak reggelire a vasárnapi gyereknapon az árpádhalmi nebulók. A töki pompos a felnőttek szerint a kenyérlángosra, a gyerekek szerint pedig a pizzára hasonlít és nagyon finom. Az árpádhalmi gyerekeknek kőkorszaki vetélkedőt is rendeztek. A résztvevők kipróbálhatták Frédi és Béni lábbal hajtós kőkorszaki autóját is. A rendezvényre kitelepültek a tűzoltók is.Lassan 10 évessé válik a gyereknapi rendezvényünk. Harmadik éve, hogy összekötjük a kemencenappal is. Utóbbi a kicsik és nagyok ünnepe is, hiszen közösen fogyasztjuk el a kemencében sült finomságainkat, idén például a töki pompost, a fonott kalácsot, és a káposztaágyon sült csirkecombottudtuk meg Szarka Attila polgármestertől.Az árpádhalmi gyermeknapon felléptek Muzsikás Gabi és barátai, valamint a testvértelepülés, a kárpátaljai Mezőgecse néptáncosai, akik szombaton, a fábiánsebestyéni Kinizsi Juniálison is nagy sikert arattak.