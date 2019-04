Tovább csúszhat a kulturális intézmények összevonása

A képviselők januári rendes ülésükön találkoztak először a Szentesi Művelődési Központnak a Koszta József Múzeumba való beolvasztásával. Az előterjesztést – mivel addigra már többszöri pályáztatás ellenére sem találtak vezetőt a művelődési központ élére bő fél éve, valamint a készülő színház miatt egy integrált közművelődési intézményben látva a megoldást – Szirbik Imre polgármester nyújtotta be a képviselőknek.A határozatot, miszerint a Szentesi Művelődési Központ 2019. március 31-ével megszűnik és 2019. április 1-jén beolvad a Koszta József Múzeumba, a képviselő-testület az Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalásának az ismeretében nyolc igen szavazattal, három nem szavazat ellenében, négy tartózkodás mellett elfogadta.– Az állásfoglalásból kiderült, a minisztérium nem élt jogi kifogással az integrálás ellen, a törvény erre lehetőséget ad. A baloldali képviselők ennek ellenére a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz fordultak. Nem értjük az aggályaikat, hiszen a Fidesz-frakció – ahogy azt Kovács János képviselőtársam, a művelődési, ifjúsági és sportbizottság elnöke a március testületi ülésen elmondta – nem tesz mást, csak támogatja polgármester úr előterjesztését – tájékoztatta lapunkat Rébeli-Szabó Tamás , a jogi és ügyrendi bizottság elnöke.Azóta a kormányhivataltól is megérkezett Szentesre a javaslattétel, amely szintén nem kifogásolta az integrálást. Az átiratukban azonban az áll, hogy számukra a testületi határozatból nem derül ki egyértelműen a feladatellátás formáját illetően, hogy a beolvadó művelődési központ önálló szakmai egység lesz-e, vagy a Koszta József Múzeumba illesztve, annak égisze alatt működik majd. Gyakorlatilag az elképzelést nem tartották jogszabálysértőnek.– A javaslattételt tiszteletben tartva kívántuk kiegészíteni a testületi határozatot, amelyet a polgármester úr a legutóbbi ülésen terjesztett elő. Javaslata szerint az összevonás 2020. március 31-ére halasztódna, ezt viszont nem tudtuk támogatni, kifogásolható jogi problémákat ugyanis nem láttunk, így a korábbi határozat hatályában tartását kértem.A művelődési központ és a múzeum dolgozói is bizonytalan helyzetben vannak, amíg nem tisztázódik az ügy, valamint a készülő színház koordinálása sem tűr halasztást, ezért arra tettünk javaslatot, hogy az összevonás 2019. június 1-jével történjen meg. Úgy tűnik azonban, hogy a beolvadás ügye fontosabbá kezd válni, mint a tényleges súlya. Nincs pártpolitika mentén értékelhető szentesi kultúra, szeretnénk elkerülni, hogy ránk süssék ezt a bélyeget – magyarázta a jogi bizottság elnöke.Bár az egyesítést támogató javaslatot a képviselők többsége elfogadta, ezzel mégsem került pont a történet végére. A polgármester élt vétójogával, és újra napirendre tűzte a művelődési központ és a múzeum kérdését. Az ügyet május 8-án tárgyalják rendkívüli ülésen a szentesi városházán.