Tudatlanságból és rosszindulatból is bántják a madarakat Árpádhalmon

A gyurgyalagról legtöbbször ak­­kor hallunk, amikor az em­berek elpusztítják a fészkelőhelyüket. Tavaly Győrben purhabbal tömték be barbárok a fészkeket, néhány napja pedig Bezeréden valakik szeméttel tömték el a madarak költőhe­lyét. Mivel a gyurgyalag fokozottan védett madár, ezek a mi­nősíthetetlen tettek bűncselekménynek számítanak.– A gyurgyalag hihetetlenül színpompás madár. Zománcos mézmadárnak is hallottam már említeni. Költözőmadár, ha­­talmas távolságokat tesz meg, akár 10 ezer kilométerre is elvonul. Afrikában vannak a telelőhelyei. Kizárólag rovarokkal táplálkozik – beszélt a gyurgyalagokról Boldog Gusztáv, a Körös–Maros Nemzeti Park természetvédelmi őrkerület vezetője.– Nálunk csak a költés ideje alatt tartózkodik a gyurgyalag. Időjárástól függően április kör­­nyékén érkezik meg, nyár végén korán indul. Érkezés után keresi a költésre alkalmas partfalakat. Homokfalra van szüksége, amibe jól képezhető a másfél, két méter hosszú lyuk. A gyurgyalag ebben a kérdésben igazi specialista – fogalmazott a szakember.Boldog Gusztáv kiemelte, a gyurgyalagok telepesen, több fajjal társulva furkálják be magukat a partfalakba. A parti fecskék, alkalmilag a sza­­lakóták és a búbos bankák is így költenek. A gyurgyalagok május második felében rakják le a tojásaikat. Három hétig ülnek rajtuk. Egy hónapig hordják a táplálékot a fiókáknak, vagyis mintegy két hónapig a fészekhez kötöttek. Emiatt nagy veszélynek vannak kitéve: a hosszú furatból nem tudnak könnyen kimenekülni.– Ezt kihasználják a siklók. Beslisszannak, és megeszik a tojásokat. Láttam már olyat is, hogy a felszín közelében fúrt lyuknál a róka hallgatózta ki, hol van a fészek. Lekapart, és el­­lopta a tojásokat, fiókákat. Más kisragadozók is előszeretettel ritkítják a fajt. Vannak kí­­váncsi emberek, akik látni szeretnék a lyukban a fészket, de ezzel bajt okoznak. És ott vannak azok, akik purhabbal fújják be, vagy szeméttel tömik be a lyukakat. A méhészekről nem gondoljuk, hogy rossz szán­dékúak, de sajnos vannak közöttük, akik a grammokban vagy dekákban mérhető mézveszteségük miatt, mert nagyjából ennyi az a kár, amit a gyurgyalag a méhek elfogyasztásával okoz a méhészeknek, inkább tönkretesznek 8-10 fész­ket, fiókákkal, öreg madarakkal együtt – említette meg az őrkerület-vezető.