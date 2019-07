Túlélőtáborban edződnek a fiatalok Szentesen - fotók

Tizennégy és tizennyolc év közötti fiataloknak szervezett túlélőtábort a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede Szentesen. A hékédi gyakorlótéren a fiúk és lányok megtanulták, milyen praktikákra és taktikákra van szükségük, ha esetleg eltévednek az erdőben.– Elméleti és gyakorlati oktatást is kaptak a fiatalok, megtanulhatták, hogy miként gyújtsanak tüzet, melyek az ehető, illetve a kerülendő növények, gyümölcsök, vagy hogyan nyerjenek ivóvizet a reggeli harmatból – tájékoztatta lapunkat Szabó István őrnagy.A táborban a fiúk mellett jó pár lánnyal is lehetett találkozni, Hevér Anett is tanulni jött a "túlélők" közé.– Azért vettem részt a táborban, mert szeretem a kihívásokat, és láttam pár videót is, hogy milyen, és megtetszett. Néha járok túrázni is, a tanultak után a következő alkalommal már magabiztosabban fogom érezni magam az erdőben. – összegezte a tapasztalatait a diáklány.