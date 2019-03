Tűz Szentesen

Kigyulladt egy lakóház ötven négyzetméteres melléképülete Szentesen, a Nagypaté úton szombat délután. A tűz a faszerkezetű főépületet is elérte - közölte az Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságA szentesi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a melléképületet és egy vízsugárral védik a főépületet. A csongrádi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, két vízsugárral dolgoznak.Az oltási munkálatok közben megkezdték az értékek mentését is.