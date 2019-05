Tűz után súlyos betegség - mi várhat még Hajdúékra?

A házfalakat az alapig vissza kell bontani, ezt mondta ki a statikai vélemény. Fotó: Kovács Erika

– Feleségem két hete agyvérzésszerű tünetekkel kórházba került. Infúziókat, gyógyszereket kap. Nincs jól. Valószínűleg a stressz okozta a bajt. Ugyan mi rossz jön még az életünkbe? – kérdezte keserűen Hajdú László. Mint megírtuk , a derekegyházi családnak március 7-én leégett a háza. A házaspárnak és tizenéves gyermekeiknek csak az a ruhájuk maradt meg, amiben reggel elmentek otthonról. A két kamasz karatézik, korosztályuk legjobbjai között tartják őket számon a világon. A kupáik, érmeik is elégtek.Hajdúéknak, amíg a helyzetük nem rendeződik, lakást biztosított az önkormányzat.– A felajánlásokból kapott bútorokkal rendezkedtünk be. Ezúton is nagyon köszönjük a sok segítséget,ruhát, pénzt, háztartási eszközöket, bútort, amit a jó szándékú emberektől kaptunk – mondta a férfi.Hajdúéknak volt biztosításuk az ingatlanra és az ingóságokra is, de még mindig nem tudják, mennyit fizet a biztosító. Az önkormányzat közben elvégeztette a leégett ház falainak statikai vizsgálatát. A téglafal annyira károsodott, hogy az épületet az alapig vissza kell bontani. – El kellene kezdeni a bontást, de amióta a feleségem kórházban van, nincs sem időm, sem erőm. Már jelezték néhányan, hogy jönnének segíteni. De most munka után vár a házimunka, illetve megyünk a kórházba. A gyerekeket is féltem, hogy lelkileg túl nagy a teher rajtuk. Próbálok mindent kézben tartani. A sokk után még nem volt időnk végiggondolni azt sem, hogy mi is lenne jobb, újraépíteni, vagy venni egy házat a faluban. Előbb simuljanak ki körülöttünk a dolgok, azután döntünk...Tovább tart a gyűjtésA derekegyházi önkormányzat gyűjtést indított Hajdúék javára a 3A Takarékszövetkezetnél. A számlaszám: 57200017-11111128-00000000. Kérik, a közlemény rovatba írják be: Hajdú család. Eddig 3,6 millió forint gyűlt össze. Fábiánsebestyénben a pörköltfőző akcióval pedig 330 ezer forinttal segítették a családot a szervezők.