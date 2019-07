Új elnök vezeti a Szentes-Csongrád Rotary Clubot

Tyúkanyóként vigyáz a gyerekekre Tóth Sándorné. Elnökként a rotarys tábor lebonyolítása volt az első feladata. FOTÓ: MAJZIK ATTILA

Az Elnöki Lánc új birtokosa 2014 óta tagja a mozgalomnak. Lapunknak elmondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy őt választották vezetővé.– Hirtelen kicsit megijedtem a feladattól, de egyben nagyon örülök is neki. Az győzött meg, hogy megbíztak bennem, elfogadtak – beszélt érzéseiről az új elnök asszony.Elnökként elmondása szerint a legnagyobb munka az éves feladatok megszervezése, koordinálása. A fő vonal termé­szetesen továbbra is a jótékonykodás, például a tehetséges fia­­talok támogatása, hogy jó helyre és jó célra kerüljön a segítségük.– Kicsit tartanak tőlünk, gazdagok gyülekezetének, szabadkőműveseknek meg efféléknek nevezik a rotarysokat, pedig mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más. Van, aki többet tett le az asztalra, de így többet is tud adni a közösségnek. Abban vagyunk mások, hogy mi adni szeretnénk az embereknek – fogalmazta meg céljaikat.A tervekkel kapcsolatban el­­mondta, a korábbi évek színvo­nalának megőrzése a cél, ezen­felül szeretné elérni, hogy a Kurca-parton vagy a Hősök er­­dejében készítsenek egy pihenőhelyet, ahol le lehet ülni, piknikezni, beszélgetni.